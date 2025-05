Πρωταθλήτρια στην Championship αναδείχθηκε η Λιντς μετά το διπλό στο 90΄επί της Πλίμουθ, αφήνοντας δεύτερη τη Μπέρνλι. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Σάντερλαντ, Κόβεντρι, Μπρίστολ Σίτι θα παλέψουν για την άνοδο!

Λιντς και Μπέρνλι είχαν εξασφαλίσει εδώ και εβδομάδες την επιστροφή τους στην Premier League για τη νέα σεζόν, αλλά πάλευαν μέχρι τέλους και για τον τίτλο του πρωταθλητή στην Championship.

Ένας τίτλος όπου τελικά κρίθηκε στο 90΄της τελευταίας αγωνιστικής, όταν με γκολ στις καθυστερήσεις η Λιντς λύγισε με 2-1 εκτός έδρας την Πλίμουθ κι άφησε δεύτερη τη Μπέρνλι στην ισοβαθμία των... 100 βαθμών! Η νίκη των Clarets με 3-1 επί της Μίλγουολ δεν ήταν αρκετή για να τους χαρίσει το στέμμα, αν και η απώλεια είναι μικρή μπροστά στο επίτευγμα της ανόδου.

Leeds United are crowned winners of the Championship! 👑 pic.twitter.com/56xcLVxjxt

Ακόμα μεγαλύτερο πάντως ήταν το θρίλερ για τα play-offs, όπου μέχρι και την τελευταία «στροφή» του πρωταθλήματος πέντε ομάδες πάλευαν για δυο θέσεις! Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Σάντερλαντ είχαν εξασφαλισμένη παρουσία, όμως Κόβεντρι, Μπρίστολ Σίτι, Μίλγουολ, Μπλάκμπερν και Μίντλεσμπρο έπαιζαν τα... ρέστα τους για την εξασφάλιση μιας θέσης.

Τελικά μαζί με τις Σάντερλαντ και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ προστέθηκαν η Κόβεντρι Σίτι του Φρανκ Λάμπαρντ που υπέταξε με 2-0 τη Μίντλεσμπρο, αλλά και η Μπρίστολ Σίτι που έσωσε τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα κόντρα στην Πρέστον (2-2). Θυμίζουμε πάντως πως μόλις εκ των τεσσάρων θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο και θα ακολουθήσει τις Λιντς και Μπέρνλι στην Premier League.

Στα ημιτελικά θα διασταυρωθούν ως ζευγάρια Μπρίστολ Σίτι - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι - Σάντερλαντ, με τους δυο νικητές να διασταυρώνουν αργότερα τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό όπου θα προκύψει το τρίτο και τελευταίο όνομα που θα ανέβει από την Championship.

Στη μάχη του υποβιβασμού ξεχώρισε η πτώση της Λούτον Τάουν, η οποία βιώνει τον εφιάλτη της τρίτης κατηγορίας μόλις δυο χρόνια μετά την παρουσία της στα σαλόνια της Premier League. Πλίμουθ και Κάρντιφ είναι οι δυο που θα την ακολουθήσουν στην τρίτη κατηγορία.

Coventry City and Bristol City have both secured their spot in the play-offs! ✅ pic.twitter.com/3TrslAWSbz