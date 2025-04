Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο Μπουπεντζά: «Είχε ζητήσει ψυχολογική βοήθεια μία μέρα πριν πεθάνει»

Δημοσιεύματα φέρνουν στο φως λεπτομέρειες από τις τελευταίες ημέρες του Μπουπεντζά, ο οποίος είχε νοσηλευτεί για αδιευκρίνιστο λόγο, με την οικογένεια να κάνει λόγο για δολοφονία.

Η είδηση του θανάτου του Άαρον Μπουπεντζά προκάλεσε σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο 28χρονος επιθετικός από τη Γκαμπόν, που είχε συνδεθεί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και αγωνιζόταν στη Ζετζιάνγκ της Κίνας, έπεσε από τον 11ο όροφο του κτηρίου κι έχασε τη ζωή του. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε νοσηλευτεί χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν εγκαύματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπουπεντζά είχε ζητήσει ψυχολογική βοήθεια μόλις μία μέρα πριν βρει τραγικό θάνατο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρά το ότι αρχικά εκτιμά πως πρόκειται για αυτοκτονία. Από την άλλη, η οικογένειά του διαφωνεί με τους ισχυρισμούς για αυτοχειρία και δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπός τους έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά ότι κάποιος τον έσπρωξε από το κτίριο.

Παρά το τραγικό γεγονός και τις έντονες αντιδράσεις παικτών και φιλάθλων, η Ζετζιάνγκ κλήθηκε να αγωνιστεί λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική αυτή είδηση. Η απόφαση αυτή προκάλεσε οργή, όμως οι συμπαίκτες του επέλεξαν να αποχαιρετήσουν τον αδικοχαμένο 28χρονο μέσα στο γήπεδο. Για να τιμήσουν τη μνήμη του φώναξαν συνθήματα με το όνομά του στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά το τελευταίο σφύριγμα κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

In the 9th minute of tonight’s match, Zhejiang FC supporters spontaneously chanted Boupendza’s name in Chinese as a heartfelt tribute to him. pic.twitter.com/nGlKG3qzh8