«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ προσέγγισαν τον Μπουπεντζά»

Ελληνικό ενδιαφέρον προέκυψε για τον Γκαμπονέζο επιθετικό Άαρον Μπουπεντζά, με την ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον να έχουν προσεγγίσει τον παίκτη του Σινσινάτι, όπως αναφέρει γαλλικό δημοσίευμα.

Μπορεί να βρίσκεται μόλις έναν χρόνο στο MLS για λογαριασμό του Σινσινάτι, ωστόσο ο Άαρον Μπουπεντζά σκέφτεται ήδη το μέλλον του μακριά από τα γήπεδα τη Αμερικής.

Για την περίπτωσή του έχουν ενδιαφερθεί ομάδες από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το «Foot Mercato». Μάλιστα, οι δύο ελληνικοί σύλλογοι έχουν προσεγγίσει τον 27χρονο επιθετικό.

Ο Γκαμπονέζος, πάντως, έχει «μνηστήρες» από Τουρκία και Σαουδική Αραβία και δεν είναι καθόλου απίθανο να αποχωρήσει από το MLS, ακόμη και με τη μορφή δανεισμού.

🚨#mls 🇬🇦🇹🇷🇬🇷

▶️ Aaron Boupendza est sur le départ de Cincinnati en MLS

▶️l’ancien Bordelais est dans le viseur notamment de Kasimpasa et de Göztepe. ▶️l'AEK Athènes et le PAOK Salonique ont approché le buteur gabonais

🔜Les discussions se poursuivent et pourraient déboucher sur… pic.twitter.com/WFdOzGItfA