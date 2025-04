Θύμα επίθεσης από Σέρβους αστυνομικούς έπεσε Αλβανός ποδοσφαιριστής της Τερνότσι, που κατηγορήθηκε πως έδειξε στους ανθρώπους των Αρχών έναν αετό που σχημάτισε με τα χέρια του.

Ένας μικρός χαμός έλαβε χώρα σε αγώνα ερασιτεχνικού επιπέδου στη Σερβία ανάμεσα στη Μλάντοστ και την Τερνότσι. Όπως ανέφεραν τα αλβανικά media, Σέρβοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα αποδυτήρια της δεύτερης και προκάλεσαν πανικό ζητώντας να ψάξουν τις τσάντες των παικτών με την υποψία πως έφεραν πάνω τους αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.

🚨 Shocking news from Eastern Kosova:



Serbian police stormed the locker room of Albanian club KF Tërnoci from the Presheva Valley, brutally detaining players, some reportedly beaten.



