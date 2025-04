Ο Ματθαίος Τσίγκας «πλήγωσε» την Μπαρτσελόνα, αλλά οι Μπλαουγκράνα έκαναν την ανατροπή (2-1) και απέκλεισαν τη Στουτγκάρδη του Έλληνα σέντερ φορ από το Youth League.

Ο Ματθαίος Τσίγκας χαμογέλασε πρώτος, αλλά η Μπαρτσελόνα τελευταία. Οι Μπλαουγκράνα υπέταξαν με ανατροπή τη Στουτγκάρδη του 17χρονου Έλληνα - που είχε εξαιρετική παρουσία και γκολ - και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Youth League. Έτσι μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, αλλά και της Ίντερ του Χρήστου Αλεξίου, η Ελλάδα έμεινε χωρίς εκπροσώπους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση των... wonderkids.

⏱️ 29' Matthaios Tsigkas beats his marker to the ball inside the area and sends a powerful finish into the far corner!