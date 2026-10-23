Τους πρώτους της βαθμούς στη σεζόν μάζεψε η Γκλάντμπαχ, η οποία λύγισε με ανατροπή 3-2 τη Στουτγκάρδη και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά από έξι σερί ήττες στη Bundesliga.

Επιτέλους νίκη για τη Γκλάντμπαχ! Σε ένα ματς για γερά νεύρα, τα Πουλάρια λύγισαν με ανατροπή 3-2 τη Στουτγκάρδη εκτός έδρας και πανηγύριαν την πρώτη τους νίκη στη Bundesliga, έπειτα από τις έξι σερί ήττες που γνώρισαν στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές.

Αν και οι Σουηβοί προηγήθηκαν στο σκορ μόλις στο 5΄με τον Ντεμίροβιτς, η ουραγός κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς και να φτάσει στο υπέρ της 3-1. Αρχικά ο Σκάλι ισοφάρισε στο 38΄, με τον Μασίνο να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 51΄. Στο 66΄ήταν η σειρά του Μοχία να βρει δίχτυα για να ανεβάσει τη διαφορά στα δυο γκολ, όμως η Στουτγκάρδη δεν είχε εγκαταλείψει ακόμα τη μάχη.

Στο 83΄ο Ντεμίροβιτς μείωσε και πάλι στο γκολ, όμως η ισοφάριση δεν συνέβη ποτέ. Κάπως έτσι, η Γκλάντμπαχ πάζεψε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα, αν και προς το παρόν παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.