Η Ντόρτμουντ κόλλησε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου και έχασε με τραυματισμό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, την ώρα που η Έλβερσμπεργκ επικρατούσε 4-3 της Άουγκσμπουργκ.

Κακή περίοδο διάγει η Ντόρτμουντ, που μετά την γκέλα με τη Βέρντερ Βρέμης και την ήττα στο Μπόντο, κόλλησε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου εκτός έδρας και παρέμεινε χωρίς νίκη μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Σαν να μην έφταναν αυτά, οι Βεστφαλοί ανησυχούν για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τον Νίκο Κόβατς να τον περνά στο ματς ως αλλαγή στο 62' και να το βλέπει να αποχωρεί μέσα σε οκτώ λεπτά, έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο...

Σάλκε - Μάιντς 0-1

Άμεση ήταν η επιστροφή της Μάιντς στις νίκες, καθώς επικράτησε 1-0 της Σάλκε εκτός έδρας και σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga. Το γκολ του Τιτς στο 24ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους Βασιλικούς Μπλε να απογοητεύουν για ακόμη ένα ματς και να καταλαμβάνουν μόλις την 14η θέση - όντες εκτός ζώνης υποβιβασμού στην ισοβαθμία με Πάντερμπορν και Ουνιόν Βερολίνου.

Έλβερσμπεργκ - Άουγκσμπουργκ 4-3

Σε ένα ασύλληπτο ματς με επτά τέρματα, η Έλβερσμπεργκ επικράτησε 4-3 της Άουγκσμπουργκ και ανέβηκε στην εξάδα. Οι νεοφώτιστοι πήραν προβάδισμα τριών τερμάτων με τους Πέτκοφ (4'), Γκίντερ (7') και Ρορ (28'), πριν το μισάωρο, με τους Βαυαρούς να μπαίνουν ξανά στο ματς με τα πέναλτι των Ρίντερ (45+9') και Γκρέγκοριτς (76'), πριν ο Σμαλ κάνει το 4-2 στο 89'. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν ξανά με τον Κομούρ δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο δεν απέφυγαν την ήττα - με την Έλβερσμπεργκ να έχει χαμένο πέναλτι στο 90+8'!

Αμβούργο - Στουτγκάρδη 1-0

Νίκη στο φινάλε για το Αμβούργο, το οποίο λύγισε με 1-0 τη Στουτγκάρδη και ανέβηκε στην 9η θέση της Bundesliga. Ο χρόνος κυλούσε χωρίς σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ώσπου ο Μουχάιμ να γράψει το 1-0 υπέρ των Δεινόσαυρων στο 88΄που ανέβηκαν στο πρώτο μισό της βαθμολογίας κι έριξαν τους Σουβηούς στην 13η θέση.

Βέρντερ Βρέμης - Πάντερμπορν 2-2

Η Βέρντερ Βρέμης κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού επέστρεψε από τις εις βάρος της 2-0 απέναντι στην Πάντερμπορν και με το τελικό 2-2 κατάφερε να μείνει όρθια μπροστά στον κόσμο της. Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στην ομάδα της Βρέμης, όταν προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ των Μαρίνο (15΄) και Τίγκες (30΄), όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα στο β΄μέρος. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Φίκρουγκ, ο οποίος με δυο γκολ στο 59΄και το 65΄διαμόρφωσε το τελικό 2-2 που ανέβασε τη Βέρντερ στην 8η θέση.