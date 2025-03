Super League με ντερμπάρες!

Τα playoffs της Super League ξεκινούν με μεγάλα παιχνίδια και τα Crazy Stats ρίχνουν… φως στα σερί, τα ρεκόρ και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα.

Τα μεγάλα ματς στη Super League διεξάγονται την Κυριακή και ξεκινούν με το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Η Ένωση έχει χάσει μόλις 1 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, όμως αυτή η ήττα ήρθε στα περσινά playoffs. Αυτό το σερί είναι ανεξαρτήτως έδρας, καθώς στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει μόλις σε 2 από τις 16 προηγούμενες επισκέψεις του εκεί, με το αρνητικό σερί χωρίς νίκη να έχει φτάσει στα 5 ματς.

Από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Ματίας Αλμέιδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, η ομάδα του παραμένει αήττητη εντός έδρας στα playoff σε 10 ματς, κερδίζοντας τα 7 από αυτά, ενώ με τον Αργεντίνο κάνει τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες νίκες (13), τους περισσότερους βαθμούς (38) και τα περισσότερα γκολ (38) στα playoffs της Super League από κάθε άλλη ομάδα. Ο άσος προσφέρεται στο 2.05.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει χτίσει εντυπωσιακή παράδοση στο ζευγάρι τα τελευταία χρόνια. Πέρα από το ότι μετράει μόλις 1 ήττα στα 14 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Super League (1-0 εκτός έδρας τον Μάιο του 2023), οι «πράσινοι» έχουν φύγει χωρίς ήττα στις 3 προηγούμενες επισκέψεις τους από το «Γ. Καραϊσκάκης». Κέρδισαν τα 2 από αυτά και κάνουν τις καλύτερες επιδόσεις τους από τον Ιούνιο του 1992, όταν είχαν συμπληρώσει 5 αγώνες χωρίς ήττα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός είναι και η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, από τη στιγμή που την τεχνική ηγεσία των γηπεδούχων ανέλαβε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συμπτωματικά, αυτή η νίκη είχε έρθει πέρυσι στην πρεμιέρα των playoffs (1-3). Θα επαναληφθεί η ιστορία ή οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί. Στο 5.00 βρίσκουμε το διπλό και στο 1.68 τον άσο. Κάθε ένα από τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, πάντως, έληξαν ισόπαλα. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.60, ενώ η διπλή ευκαιρία Χ2 στο 2.10.

Ψάχνει το ρεκόρ η Νάπολι

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Ιταλία διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν η Μίλαν αντιμετωπίζει τη Νάπολι. Μόλις για 3η φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά τον Απρίλιο του 2023 τους χωρίζει τόσο μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία.

5 - #Napoli have drawn five of their last seven #SerieA games (W1 L1), after having won seven of their previous seven. Stalemate.#VeneziaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 16, 2025

Οι Partenopei τρέχουν αήττητο σερί 6 αγώνων στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις και αν δεν ηττηθούν και τώρα θα κάνουν νέο ρεκόρ. Η ομάδα του Κόντε, πάντως, δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση, καθώς από το ξεκίνημα του Φεβρουαρίου έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 6 παιχνίδια για τη Serie A, με τα 5 από αυτά να λήγουν ισόπαλα. Η απόδοση για την ισοπαλία τώρα κυμαίνεται στο 3.50.

Την ίδια στιγμή, από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A το 2019, ο Ρομέλου Λουκάκου έχει πετύχει 6 γκολ σε 818’ κόντρα στη Μίλαν σε όλες τις διοργανώσεις. Μόνο ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει να δείξει καλύτερες επιδόσεις στο ίδιο διάστημα κόντρα στους Rossoneri. Θα σκοράρει και πάλι ο Βέλγος; Στο 2.65 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Λουκάκου.

Νέα… παγίδα για την Ντόρτμουντ

Το απόγευμα της Κυριακής, η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Μάιντς στην προσπάθεια να ανέβει στη βαθμολογία της Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τρέχουν αήττητο σερί 4 αγώνων στο ζευγάρι, για την κορυφαία τους επίδοση από το 2010, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία τους έχουν πετύχει διαδοχικές νίκες επί των Βεστφαλών.

15 - Jonathan Burkardt has scored his 15th goal of the season in the Bundesliga, tying André Schürrle (2010-11) and Shinji Okazaki (2013-14) for the most goals scored for FSV Mainz 05 in one season in the competition. Marksman. #M05SCF pic.twitter.com/caXUwxROJZ — OptaFranz (@OptaFranz) March 15, 2025

Παράλληλα, έχουν δεχθεί γκολ 28 γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν, επίδοση που είναι η 2η αυτή τη στιγμή στην κατηγορία και νέο ρεκόρ συλλόγου έπειτα από 26 αγωνιστικές. Η Ντόρτμουντ από την άλλη πλευρά έχει δεχθεί 41 τέρματα μέχρι στιγμής, κάτι που για τελευταία φορά της είχε συμβεί το 2007-08 σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Με τον Νίκο Κόβατς στον πάγκο η Μπορούσια έχει πάρει μόλις 6 βαθμούς σε 6 ματς στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα ο Κροάτης να κάνει το χειρότερο ξεκίνημα στον πάγκο της από τον Ρέμπερ το 2007. Επίσης, οι Βεστφαλοί κάνουν το χειρότερο ξεκίνημά τους στον δεύτερο γύρο μετά το 2008, ενώ στο 2025 έχουν υποστεί 7 ήττες σε 11 ματς, επίδοση που είναι η χειρότερη μαζί με της Βέρντερ. Θα συνεχιστεί το αρνητικό σερί των γηπεδούχων και το καλό των φιλοξενούμενων; Στο 2.10 η διπλή ευκαιρία Χ2.

bwin Quick Hits

Και τα 5 τελευταία ματς ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ατρόμητο για το πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα. Θα ισοφαρίσουν οι δύο ομάδες την επίδοση του ΠΑΣ Γιάννινα – Ξάνθη με 6 διαδοχικές ισοπαλίες; Στο 3.20 προσφέρεται το «Χ».

Ο Βόλος παραμένει η ομάδα που έχει πετύχει τα λιγότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της Super League φέτος (μόλις 5). Θα συνεχιστούν αυτές οι επιδόσεις; Σε απόδοση 1.95 η ισοπαλία στο ημίχρονο κόντρα στην Καλλιθέα.

Ο Αστέρας έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 21 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του για τη φάση των playoffs ή playouts στο πρωτάθλημα. Θα το εκμεταλλευτεί ο Άρης, για να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των 3 αγώνων χωρίς νίκη στην Τρίπολη; Στο 2.65 βρίσκουμε το διπλό.

Ο Παναιτωλικός τρέχει αήττητο σερί 4 εντός έδρας αγώνων με αντίπαλο τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα, ενώ έχει κερδίσει και τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια του στο Αγρίνιο για τα playouts. Κυνηγάει το ρεκόρ του Ιωνικού με 5 διαδοχικές νίκες από το 2022. Θα τα καταφέρει; Στο 2.55 προσφέρεται ο άσος.

Στις 4 διαδοχικές νίκες έχει φτάσει το σερί του Πανσερραϊκού επί της Λαμίας για το πρωτάθλημα. Με μία ακόμα, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του κόντρα στην Παναχαϊκή από το 1983. Στα playouts, μάλιστα, οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 παιχνίδια τους μέχρι τώρα στις Σέρρες. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.90 ο άσος.

Η αγωνιστική στην Bundesliga ξεκινάει με τη Λεβερκούζεν να φιλοξενεί την Μπόχουμ. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, κρατώντας μάλιστα το μηδέν στα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα διευρύνει η Μπάγερ το σερί; Στο 2.00 η απόδοση στον συνδυασμό του 1 με το N/G.

86% - Among the coaches with more than 50 #SerieA benches in the last 90 years, Igor Tudor is the one with the highest percentage of games as a substitute during the season: 86% (59/69). Builder. pic.twitter.com/i29vU0OEWl — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 27, 2025

Η Γιουβέντους απέλυσε τον Μότα και στο πρώτο ματς υπό τις οδηγίες του Τούντορ φιλοξενεί την Τζένοα, από την οποία έχει να χάσει εντός έδρας από τον Ιανουάριο του 1991 για τη Serie A! Θα ξεκινήσει ο Κροάτης με το δεξί στον πάγκο; Στο 1.58 βρίσκουμε τον άσο.

Το εκτός έδρας νικηφόρο σερί της αναγεννημένης Ρόμα στη Serie A έχει φτάσει στα 4 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο της από το 2017. Θα το διευρύνει η ομάδα του Ρανιέρι κόντρα στη Λέτσε; Το διπλό προσφέρεται στο 1.87.

Το μεσημέρι της Κυριακής η Φιορεντίνα φιλοξενεί την Αταλάντα και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σημειώθηκαν συνολικά 15 τέρματα, με το θέαμα να είναι πλούσιο. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.70 βρίσκουμε αυτή τη φορά το τον συνδυασμό G/G & Over 3,5.

Η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε, την οποία έχει κερδίσει και στα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Μιλάνο για το πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 16-2, επίδοση που είναι ήδη ρεκόρ. Συν ότι η Ίντερ δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους ματς έπειτα από διακοπή για εθνικές ομάδες. Ο άσος προσφέρεται στο 1.40, ο άσος από το πρώτο ημίχρονο στο 2.05.

Ο Χάρι Κέιν διανύει τη χειρότερή του περίοδο στην Μπάγερν, καθώς δεν βρήκε δίχτυα σε κανένα από τα 5 τελευταία του ματς για την Bundesliga, κάτι που του συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γερμανία. Η Ζανκτ Πάουλι, μάλιστα, την οποία θα βρει τώρα μπροστά του παραμένει η μοναδική από τις 19 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει με την Μπάγερν, κόντρα στην οποία δεν έχει ακόμα σκοράρει. Θα τα καταφέρει τώρα; Σε απόδοση 3.10 να σκοράρει πρώτος στο παιχνίδι ο Κέιν.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Στουτγκάρδη δεν έφτασε στη νίκη για 5 διαδοχικά παιχνίδια στην Bundesliga, στα οποία πήρε το προβάδισμα! Καμία ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας, μάλιστα, δεν είχε μεγαλύτερο σερί από αυτό. Θα συνεχιστεί και κόντρα στην Άιντραχτ; Σε απόδοση 5.25 η επιλογή να βρεθεί οποιαδήποτε ομάδα πίσω στο σκορ, αλλά στο τέλος να κερδίσει, στο 9.00 να κερδίσει η Άιντραχτ με ανατροπή.

Τη Δευτέρα, η Βερόνα υποδέχεται την Πάρμα, με τους γηπεδούχους να έχουν σημειώσει 5 νίκες στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι. Θα κερδίσουν και φέτος; Στο 2.35 κυμαίνεται η απόδοση στον άσο.

Η Γκλάντμπαχ έχει συγκεντρώσει μόλις 0,76 βαθμούς κατά μέσο όρο στα παιχνίδια κόντρα στη Λειψία για την Bundesliga, επίδοση που είναι η χειρότερη απέναντι σε κάθε άλλη ομάδα. Οι «Ταύροι», μάλιστα, έχουν κρατήσει το μηδέν και στα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, κερδίζοντας τα 3 από αυτά. Θα διευρύνουν το σερί τους; Στο 2.20 το διπλό.

Η Άουγκσμπουργκ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και τρέχει εκτός έδρας αήττητο σερί 6 αγώνων, δεχόμενη μόλις 1 τέρμα. Από την άλλη πλευρά, η Χόφενχαϊμ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της για την Bundesliga, σερί που είναι το 2ο χειρότερο στην ιστορία της. Θα συνεχιστούν αυτές οι επιδόσεις; Στο 1.57 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

10 - Noah Atubolu ist seit 10 Stunden ohne Gegentor in der Bundesliga. Er ist der achte verschiede Keeper der Bundesliga-Geschichte, der diese Marke erreicht und der erste im Trikot des SC Freiburg. N0ah. #M05SCF pic.twitter.com/qAmptJsgWy — OptaFranz (@OptaFranz) March 15, 2025

Το εντός έδρας αήττητο σερί της Φράιμπουργκ στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 3 εντός έδρας παιχνίδια, κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν δεχθεί γκολ ούτε κόντρα στην Ουνιόν, τότε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συλλόγου, που κρατάει από τη σεζόν 2012-13. Στο 2.00 η απόδοση στον άσο, στο 3.10 αν συνδυαστεί με N/G.

Το πρόγραμμα της Serie A κλείνει το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Λάτσιο υποδέχεται την Τορίνο. Οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα ψάξουν την 4η σερί. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.75 ο άσος.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ