Ιστορική πρόκριση για τη Νέα Ζηλανδία των Στάμενιτς και Μπαρμπαρούση στο Μουντιάλ του 2026

Ο Μάρκο Στάμενιτς και ο ομογενής, Κώστας Μπαρμπαρούσης, «σφράγισαν» την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την εθνική της Νέας Ζηλανδίας.

Η εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας πανηγύρισε μία ιστορίκή νίκη και πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επικρατώντας 3-0 της Νέας Καληδονίας στον τελικό των προκριματικών της Αυστραλίας/Ωκεανίας.

Ο Μάρκο Στάμενιτς του Ολυμπιακού, αλλά και ο ομογενής, Κώστας Μπαρμπαρούσης, ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση, με τον δεύτερο μάλιστα να πετυχαίνει το ένα γκολ στο 66', χτίζοντας τις βάσεις για αυτήν την επιτυχία.

ΗΝέα Ζηλανδία ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 15 χρόνια!

NEW ZEALAND ARE GOING TO THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇳🇿🎉



It’s official. The All Whites have ended a 15-year wait to return to football’s biggest stage.



Congratulations to all 11 A-Leagues stars in the squad that beat Fiji and New Caledonia to secure their ticket to USA, Canada &… pic.twitter.com/yHkCcXs926