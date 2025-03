Κριστιάνο Ρονάλντο σε... σωσία του: «Δεν μου μοιάζεις, εσύ είσαι άσχημος» (vid)

Απίστευτο σκηνικό στη Σαουδική Αραβία, εκεί όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο την... είπε σε έναν σωσία του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο... τελείωσε έναν σωσία του! Ένας ένθερμος υποστηρικτής του CR7 έδωσε το «παρών» στο γήπεδο της Αλ Νασρ για να δει από κοντά το είδωλό του και το έκανε τραβώντας τα βλέμματα, αφού χτένισε το μαλλί του όπως εκείνος και φόρεσε τη φανέλα του από την εθνική Πορτογαλίας. Πολλοί στο γήπεδο και τα social media τον «βάφτισαν» σωσία του 40χρονου σταρ, όμως ο ίδιος ο Κριστιάνο είχε διαφορετική άποψη, αφού όταν τον πλησίασε ενώ έκανε ζέσταμα και τον κοίταξε του την... είπε. «Δεν μου μοιάζεις καθόλου, εσύ είσαι πολύ άσχημος», του φώναξε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο!

"You don't look like me, you're very ugly"



Ronaldo to a Ronaldo lookalike 😭😭😭pic.twitter.com/ngw92Ql6yG