Το βραβείο του πιο καλοντυμένου προπονητή ever διεκδικεί με αξιώσεις ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ, Σεγούντο Καστίγιο, ο οποίος φόρεσε το σμόκιν του σε αγώνα του Copa Libertadores και έκλεψε την παράσταση!

Οι εποχές που οι προπονητές φορούσαν αποκλειστικά τη φόρμα και τα αθλητικά τους την ώρα των αγώνων έχει περάσει προ πολλού. Η μόδα, ωστόσο, έχει κάνει άλματα προόδου και το στυλ αποτελεί πλέον υπόθεση και των ανθρώπων στην άκρη του πάγκου.

Πολλοί διακεκριμένοι τεχνικοί σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο προσέχουν το ντύσιμό τους και βάζουν τα... καλά τους ειδικά στις μεγάλες αναμετρήσεις. Το βραβείο, ωστόσο, για τον πλέον καλοντυμένο φαίνεται πως κατοχυρώθηκε και πηγαίνει προς... Εκουαδόρ μεριά.

Ο λόγος για τον προπονητή της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ από τον Ισημερινό, Σεγούντο Καστίγιο, ο οποίος έδωσε μαθήματα μόδας και στυλ σε όλους τους τεχνικούς ανά την υφήλιο.

Στην αναμέτρηση για το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Κορίνθιανς, ο άλλοτε παίκτης της Έβερτον και διεθνής με τη χώρα του, εμφανίστηκε με το λευκό σμόκιν του στον πάγκο και έκλεψε τα φλας των φωτογράφων και την προσοχή, οδηγώντας μάλιστα την ομάδα του στη νίκη με το άνετο 3-0.



Our new favourite football manger.

Segundo Castillo.



He dressed to impress at Copa Libertadores night and it worked!!



His Barcelona (Ecuador) team beat Corinthians 3-0!pic.twitter.com/O3dbszrgEj