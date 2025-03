Ο Νεϊμάρ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ επί της Μπραγκαντίνο, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στη νίκη - πρόκριση της Σάντος στα ημιτελικά του Campeonato Paulista.

Η Σάντος βρέθηκε αντιμέτωπη με την Μπραγκαντίνο στα προημιτελικά του Campeonato Paulista, κυνηγώντας τον πρώτο μεγάλο τίτλο της μετά την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία Βραζιλίας. Ο Νεϊμάρ, για άλλη μια φορά, έκανε επίδειξη του αστείρευτου ταλέντου του, ανοίγοντας το σκορ στο 9ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο σύλλογος από το Σάο Πάουλο επικράτησε 2-0, ωστόσο η βραδιά έμελλε να τελειώσει αρκετά περίεργα για τον 33χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος τραυματίστηκε προκαλώντας... πονοκέφαλο στις τάξεις της ομάδας.

Το γκολ το οποίο σημείωσε ο «Νέι» ήταν καθοριστικό, καθώς δεν υπάρχει επαναληπτικός αγώνας σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος, με τη Σάντος να παίρνει τελικά την πρόκριση και να πηγαίνει κατευθείαν στα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει μία εκ των εκ των Κορίνθιανς, Παλμέιρας ή τον νικητή του Σάο Πάουλο – Νοβοριζοντίνο.

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στη Σάντος ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με τον Βραζιλιάνο να εκπληρώνει την υπόσχεση του να τα δώσει όλα για την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του, ο ίδιος έχει σημειώσει τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές MVP.

