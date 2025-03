ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το ρεκόρ 3ετίας του Αλμέιδα

Η ΑΕΚ ψάχνει εκδίκηση από τον Ολυμπιακό και την κορυφή της Super League, ο Γιαμάλ… σερβίρει στον Ραφίνια για την Μπαρτσελόνα, ενώ η Γιουνάιτεντ έχει καλή παράδοση στο Κύπελλο. Όσα πρέπει να γνωρίζετε στα Crazy Stats!

Λίγες μέρες μετά το παιχνίδι Κυπέλλου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με στόχο να πάρει εκδίκηση και να πιάσει κορυφή στη Super League. Πέρα από αυτό το κίνητρο, η Ένωση θα ψάξει διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί των «ερυθρόλευκων» στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2017.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός που κέρδισε με το ευρύ 4-1 στον πρώτο γύρο, θα προσπαθήσει να κερδίσει και τα 2 ματς επί της ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2021-22. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, έχοντας κερδίσει και στα 4 πιο πρόσφατα ταξίδια τους στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο τους από τον Δεκέμβριο του 2021 στη Super League. Το διπλό προσφέρεται στο 2.85.

Αυτή η έξοδος, πάντως, είναι σαφώς πιο δύσκολη, καθώς και οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από 5 συνεχόμενες νίκες στην κατηγορία και με ακόμη μία θα ισοφαρίσουν την κορυφαία τους επίδοση με τον Αλμέιδα στον πάγκο, που κρατάει από τον Οκτώβριο του 2022. Επίσης, ο Αργεντίνος μπορεί φέτος να μετράει δύο βαριές ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στη Super League το 2022 κανένας άλλος προπονητής δεν έχει πετύχει περισσότερες νίκες (3) επί των Πειραιωτών. Ο άσος τιμάται στο 2.45.

Τέλος, ο Ελίασον βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τελευταία, έχοντας άμεση συμμετοχή σε 4 τέρματα (2 ασίστ & 2 γκολ) στα 3 πιο πρόσφατα ματς της ΑΕΚ στη Super League. Θα ξεχωρίσει και πάλι για την ΑΕΚ, βρίσκοντας δίχτυα; Σε απόδοση 5.25 να σκοράρει ο Ελίασον οποιαδήποτε στιγμή.

Μετά το εντυπωσιακό ματς με την Ατλέτικο στο Κύπελλο, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Σοσιεδάδ με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της LaLiga. Οι «μπλαουγκράνα» τρέχουν εντυπωσιακό σερί στο ζευγάρι, καθώς έχουν κερδίσει τα 25 από τα 26 τελευταία εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια!

Βρίσκουν δίχτυα, μάλιστα, σταθερά για 37 ματς στη Βαρκελώνη με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ, σκοράροντας συνολικά 87 γκολ σε αυτό το σερί (2,35 ανά ματς), επίδοση που είναι η 3η κορυφαία τους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο (μετά τα 45 κόντρα στη Θέλτα και τα 40 κόντρα στην Μπιλμπάο). Ο συνδυασμός του 1 με το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.77.

Τέλος, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει δώσει τις περισσότερες ασίστ στη LaLiga φέτος (11) και στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βρίσκεται μόνο πίσω από τον Μοχάμεντ Σαλάχ στη σχετική λίστα. Από αυτές τις ασίστ, μάλιστα, οι 3 ήταν προς τον εντυπωσιακό φέτος Ραφίνια. Θα συνδυαστούν ξανά οι δυο τους; Με το νέο πιο εύκολο και γρήγορο Build A Bet μπορούμε να συνδυάσουμε τις εξής αγορές: Ασίστ Γιαμάλ & γκολ Ραφίνια, παίρνοντας απόδοση 5.00.

Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τον Αστέρα για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο του στο ζευγάρι από τον Δεκέμβριο του 2020 (5 νίκες τότε). Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μάλιστα, έχει κερδίσει τα 8 από τα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια στην Τούμπα (χάνοντας μόλις 1 φορά σε αυτό το σερί), ενώ δέχεται γκολ εντός έδρας αγωνιστική με αγωνιστική. Στο τελευταίο ματς στο γήπεδό του κέρδισε τη Λαμία με το εντυπωσιακό 7-0. Θα συνεχιστεί αυτό το… παράξενο σερί, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν; Ο άσος σε συνδυασμό με G/G προσφέρεται σε απόδοση 3.40.

Μετά τη μεγάλη νίκη στο Κύπελλο, ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Λαμία και θα ψάξει την 3η διαδοχική του νίκη στη Super League για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2021, με τον άσο να πληρώνει 1.55. Οι Κρητικοί θα ποντάρουν πολλά και στον ανεβασμένο Τιάγκο Νους, ο οποίος βρίσκει δίχτυα για 3 σερί αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ο τελευταίος παίκτης του ΟΦΗ που σκόραρε για 4 διαδοχικά παιχνίδια ήταν ο Λουίζ Φελίπε τον Απρίλιο του 2022. Θα τον «πιάσει» ο Αργεντίνος; Σε απόδοση 3.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Νους.

12 - Since Ruben Amorim's first game in charge of Manchester United, they've conceded the opening goal in more Premier League games than any other side (12). Repetition. pic.twitter.com/sjBFM5c8sz

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πάρει την πρόκριση στο Κύπελλο και στις 9 προηγούμενες περιπτώσεις που αντιμετώπισε τη Φούλαμ, με την τελευταία της ήττα στο ζευγάρι να σημειώνεται στα προημιτελικά το 1908 (1-2). Οι Red Devils, μάλιστα, έχουν πάρει την πρόκριση και στις 14 προηγούμενες φορές που έφτασαν μέχρι τον 5ο γύρο. Ο πιο πρόσφατος αποκλεισμός τους είχε έρθει το 2006 από τη Λίβερπουλ (0-1). Θα συνεχίσουν τα καλά τους σερί οι γηπεδούχοι; Στο 2.37 βρίσκουμε τον άσο.

Η Ρόμα συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο 2025, έχοντας πάρει τους περισσότερους βαθμούς (20) και όντας η μοναδική αήττητη, και τώρα φιλοξενεί την Κόμο με στόχο να διευρύνει τις εντυπωσιακές της επιδόσεις. Οι Giallorossi έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία ματς στο πρωτάθλημα, κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις. Τέτοιο νικηφόρο σερί έχουν να κάνουν από τον Αύγουστο 2020, ενώ 4 διαδοχικές νίκες με 0 παθητικό έχουν να πετύχουν από το 2018. Στο 1.93 βρίσκουμε τον άσο, στο 3.10 τον συνδυασμό του με N/G.

Η Μπράιτον έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες επί της Νιουκάστλ στο Κύπελλο, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ σε αυτό το σερί. Θα το διευρύνει φέτος; Σε απόδοση 1.72 το Χ2.

Το πρόγραμμα της Κυριακής στη LaLiga ξεκινάει με την αναμέτρηση της Λεγκανές με τη Χετάφε. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει κάθε ένα από τα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους και με μία ακόμα νίκη θα κάνουν νέο ρεκόρ στην ιστορία τους. Παραμένουν, μάλιστα, μόλις 1 από τις 4 ομάδες των big-5 πρωταθλημάτων, που έχει κάνει το 100% μακριά από το γήπεδό της. Το διπλό πληρώνει 2.60.

50 - Dusan #Vlahovic (42 goals and 8 assists) has been involved in 50 goals in 95 Serie A appearances for Juventus. Raptor. #CagliariJuve #CagliariJuventus #SerieA pic.twitter.com/oEvuSwKHcG

Το πρόγραμμα της Serie A κλείνει το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Γιουβέντους φιλοξενεί τη Βερόνα. H Vecchia Signora προέρχεται από 3 σερί νίκες στο Allianz Stadium και θα προσπαθήσει να κερδίσει και τα 4 πρώτα παιχνίδια της στο νέο έτος για πρώτη φορά από το 2021 (τότε, είχε κάνει το «7 στα 7»). Θα τα καταφέρει; Στο 1.31 βρίσκουμε τον άσο.

Από 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες προέρχεται η Τζένοα, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Η τελευταία φορά που κατέγραψε καλύτερο σερί στη Serie A ήταν τον Απρίλιο του 2016 (5 νίκες τότε με τον Γκασπερίνι στον πάγκο), ενώ πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1991, για να βρούμε την τελευταία φορά που πέτυχε 4 συνεχόμενες νίκες μπροστά στο κοινό της, κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις. Θα γράψει ιστορία κόντρα στην Έμπολι; Ο άσος κυμαίνεται στο 1.95.

Ούτε μία νίκη δεν έχει πετύχει η Βαλένθια στις 15 προηγούμενες εξόδους της για τη LaLiga. Η τελευταία φορά που αυτό το αρνητικό σερί έφτασε στις 16 ήταν το 1983. Τώρα, ακολουθεί η δύσκολη έξοδος στην Οσασούνα. Θα εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι την κακή κατάσταση των αντιπάλων τους, για να φτάσουν στη νίκη; Στο 2.25 ο άσος.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί εντός έδρας η Μαγιόρκα στα 19 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Αλαβές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτήν, μάλιστα, είχε έρθει τον Μάιο του 1975. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το εντυπωσιακό τους σερί; Στο 2.20 βρίσκουμε τον άσο.

Η Χόλσταϊν Κίελ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 11 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει για την Bundesliga στην παρθενική σεζόν στην ιστορία της στην κατηγορία. Οι τελευταίες «πρωτάρες» που συμπλήρωσαν 12 τέτοια παιχνίδια ήταν οι Χόμπουργκ και Μπλάου-Βάις Βερολίνου, αμφότερες το 1987. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση η Χόλσταϊν στην έδρα της Ουνιόν; Στο 1.58 ο άσος.

Η Άουγκσμπουργκ συμπλήρωσε 3 διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς να δεχθεί γκολ στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συλλόγου. Την ίδια στιγμή, η Φράιμπουργκ κράτησε το μηδέν και στις 4 προηγούμενες αγωνιστικές στην Bundesliga και ετοιμάζεται και η ίδια να ισοφαρίσει το ρεκόρ της, που κρατάει από το 2001 (5 σερί ματς με 0 παθητικό). Θα τα καταφέρουν και οι δυο τους; Στο 1.66 προσφέρεται το Under 2,5, στο 8.00 το ακριβές σκορ 0-0.

11 - Ayoze Pérez has scored 11 goals in 18 games in LaLiga 2024/25, becoming the first Villarreal's player to reach this figure after his first 18 games of a campaign in the competition since Gerard Moreno in 2020/21 (13). Featured. pic.twitter.com/SPZ8dbHKUC