Μεγάλη κίνηση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που κέρδισε πέναλτι στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ουέντα, αλλά άφησε τον Σαντιό Μανέ να το εκτελέσει για να... σπάσει την ανομβρία του στο σκοράρισμα.

Η Αλ Νασρ επέστρεψε στις νίκες για την 22η αγωνιστική της Saudi Pro League επικρατώντας 2-0 της Αλ Ουέντα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει (48') και να φτάνει τα 925 γκολ καριέρας!

Ωστόσο, ο Πορτογάλος «έκλεψε» την παράσταση στις καθυστερήσεις για την απόφασή του να παραχωρήσει την εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος, στον συμπαίκτη του Σαντιό Μανέ. Εκείνος ήταν εύστοχος και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, βάζοντας έτσι τέλος σε εννέα συνεχόμενα ματς χωρίς γκολ, χάρη στην γενναιοδωρία του Πορτογάλου σταρ.

Cristiano Ronaldo won a penalty after his free kick hit a defender’s arm but let Sadio Mané take it, allowing him to end his nine-game goal drought instead of securing his own brace 🇵🇹🤝🇸🇳 pic.twitter.com/7pJtHC68xX