Με το δεξί ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στη Σάντος ο Νεϊμάρ, καθώς πήρε λεπτά συμμετοχής μετά από μήνες αποχής και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με την Μποταφόγκο.

Ο Νεϊμάρ βρήκε το νόστο του στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ο 32χρονος σούπερ σταρ επέστρεψε στη Σάντος, στην ομάδα της καρδιάς του, υποσχόμενος να βρει τον παλιό καλό του εαυτό και να παίξει ξανά όπως τον είχαμε συνηθίσει.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρισκόταν στο αρχικό σχήμα απέναντι στην Μποταφόγκο, ωστόσο πέρασε στο ματς της Πέμπτης (6/2) ως αλλαγή πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και μέσα σε λίγα λεπτά άφησε θετικές εντυπώσεις αποσπώντας μάλιστα το βραβείο του MVP. Ο ίδιος μπορεί να μην σκόραρε, με το τελικό σκορ να μένει στο 1-1, ωστόσο κατάφερε να πατήσει πολλές φορές περιοχή και να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο «Νέι» δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το ότι έπαιξε ξανά με τη φανέλα της Σάντος, 12 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Λατρεύω τη Σάντος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που ένιωσα απόψε όταν ξαναπάτησα σε αυτό το γήπεδο. Χρειάζομαι αγωνιστικά λεπτά και παιχνίδια. Δεν είμαι στο 100% ακόμα. Δεν περίμενα να τρέξω και να ντριμπλάρω τόσο πολύ απόψε. Νομίζω ότι θα νιώσω καλύτερα σε τέσσερα ή πέντε ματς».

Ο Νεϊμάρ ήταν εκτός δράσης από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πρώτο παιχνίδι για την Αλ Χιλάλ μετά από ένα μακρύ διάστημα απουσίας. Έκτοτε ο ίδιος προσπαθεί να βρει και πάλι τη φόρμα του και να προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο θέλει να εκπροσωπήσει τη «σελεσάο» για τελευταία φορά.

MOTM in his first match after a 1.5 year injury. And he really was that good.

👑 #Neymar pic.twitter.com/DRMAGQ627w