Η Σάντος επεφύλασσε την καλύτερη υποδοχή στον Νεϊμάρ, ο οποίος γύρισε στην ομάδα της καρδιάς του και παρουσιάστηκε στον κόσμο της μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Η επιστροφή του «Πρίγκιπα» της Σάντος είναι γεγονός. Ο Νεϊμάρ βρήκε το νόστο του στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που κατέκλυσαν για χάρη του το «Pacaembu».

Μπορεί να πέρασαν 12 χρόνια από τότε που ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αποφάσισε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, ωστόσο ποτέ δεν ξέχασε τον σύλλογο που τον ανέδειξε. Ο ίδιος είχε επανειλημμένα υποστηρίξει ότι κάποια στιγμή θα επέστρεφε στη γενέτειρά του, πλέον όμως αυτό το ενδεχόμενο έγινε πραγματικότητα.

Ο Νεϊμάρ δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή του όσο βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου όπου έκανε το ντεμπούτο του. Φίλησε το έμβλημα της ομάδας, ενώ στη συνέχεια «λύγισε» στα αποδυτήρια όταν είδε ότι το ντουλάπι του ήταν ακόμα εκεί κι έγραφε το όνομά του σαν να μην πέρασε μία μέρα.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο 32χρονος μίλησε για το τι σημαίνει για εκείνον η Σάντος αλλά και για τους στόχους που έχει θέσει μόλις επιστρέψει και πάλι στη δράση.

«Η ευκαιρία να επιστρέψω στη Σάντος ήρθε και δεν το σκέφτηκα ούτε δεύτερη φορά. Δεν είμαι 100% έτοιμος ακόμη. Χρειάζομαι αγωνιστικά λεπτά και παιχνίδια στα πόδια μου. Ωστόσο βρίσκομαι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτήν που ήμουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην ουσία είμαι έτοιμος να παίξω. Είμαι έτοιμος να αφήσω και πάλι το στίγμα μου εδώ. Ξέρω ποιος είμαι και γνωρίζω τις ικανότητές μου. Θέλω νίκες, είμαι πεινασμένος για νίκες κι επιτυχίες με την ομάδα αυτή», είπε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ που θέλει να κάνει ένα restart από εκεί όπου ξεκίνησε.

Neymar got emotional during his unveiling at his Santos return 🥺 pic.twitter.com/Ue8VN44olz