Ο έλεγχος του γκολ της Νότιγχαμ Φόρεστ στο VAR από τον Άντονι Τέιλορ μετατράπηκε σε... πλειστηριασμό από μερίδα οπαδών, οι οποίοι έβγαλαν πορτοφόλια και πιστωτικές κάρτες προσπαθώντας μάταια να... δελεάσουν τον Άγγλο ρέφερι!

Το τρένο της Νότιγχαμ Φόρεστ συνέχισε ακάθεκτο την πορεία... πρωταθλητισμού που διανύει τη φετινή σεζόν, παίρνοντας έστω και δυσκολότερα από όσο φάνηκε στην αρχή τη νίκη επί της Σαουθάμπτον με την οποία έπιασε την Άρσεναλ στη 2η θέση της Premier League!

Το σύνολο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο έκανε περίπατο στο πρώτο μέρος ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τη Σαουθάμπτον να αντεπιτίθεται ωστόσο και να μειώνει σε 3-2 στις καθυστερήσεις. Ενδιάμεσα, και με το σκορ στο 3-1, η Φόρεστ βρήκε και τέταρτο γκολ, το οποίο όμως πέρασε από έλεγχο στο VAR. Και χάρισε μια... μυθική σκηνή, προϊόν του χιούμορ και της «καλτίλας» των οπαδών των γηπεδούχων!

Συγκεκριμένα, ο ρέφερι Άντονι Τέιλορ ειδοποιήθηκε από τον VAR να εξετάσει ο ίδιος τη φάση για το αν ο Κρις Γουντ επηρέαζε ερχόμενος από θέση οφσάιντ. Αμέσως ο Άγγλος ρεφ πήγε στο μόνιτορ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση... αναπνοής από την εξέδρα της Φόρεστ στο «City Ground.

Την ώρα λοιπόν που γινόταν ο καθιερωμένος έλεγχος, δύο οπαδοί που βρίσκονταν στην πρώτη σειρά εμφάνισαν ένα πορτοφόλι και μια πιστωτική κάρτα, σε μια προσπάθεια να... δελεάσουν οικονομκά τον Άντονι Τέιλορ για να κατακυρώσει το γκολ.

🌳Nottingham Forest fans seen holding their credit cards and wallet up to the referee while he’s checking VAR😂😂 #NFFC pic.twitter.com/Ut0c40fnKq

Το γκολ φυσικά κρίθηκε αντικανονικό, αλλά η... προσφορά τους άξιζε τον κόπο και χάρισε μια μοναδική στιγμή στα αξιοπερίεργα highlights της φετινής Premier League.



A Nottingham supporter was seen offering his bank card to referee Anthony Taylor in the hope he wouldn’t rule out Nikola Milenkovic’s goal after going over to the VAR screen.



Unfortunately for the Forest fans it didn’t work as Taylor still ruled the goal out.



Was worth a try 🤣 pic.twitter.com/mMmnf3sDg9