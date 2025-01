Ο Τζόλης έφτασε τα 11 γκολ στη σεζόν με... πάρτι στο Κύπελλο Βελγίου (vid)

Πάρτι για τον Χρήστο Τζόλη απέναντι στη Λέουβεν για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Βελγίου, με τον Ελληνα φορ να πετυχαίνει δυο γκολ. Εφτασε τα 11 στη σεζόν.

Τα 11 γκολ στη φετινή σεζόν έφτασε ο Χρήστος Τζόλης με τα δυο που πέτυχε στον αγώνα της Μπριζ με την Λέουβεν για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Βελγίου. Στο 23ο λεπτό ο Έλληνας επιθετικός κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Λέουβεν, πήρε την υπέροχη μπαλιά από τον Ζασάρι και κοντρόλαρε άψογα προτού εκτελέσει για το 1-0. Στο 61ο λεπτό με υπέροχο αριστερό σουτ σημείωσε το 2-0 για την Μπριζ!

