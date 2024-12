Ο Τζόλης έβαλε γκολάρα μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη νίκη στης Μπριζ επί της Βέστερλο(4-3).

Μία μέρα μετά την ονομαστική του εορτή, ο Χρήστος Τζόλης βρήκε ξανά δίχτυα μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην εντός έδρα αναμέτρηση της Μπριζ , σκοράροντας το δεύτερο γκολ απέναντι στη Βέστερλο(4-3).

Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός διπλασίασε τα τέρματα των Bruggers στο 16ο λεπτό, όταν ο Όλσεν τον βρήκε έξω από την περιοχή και αυτός, με ένα δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 45+2 με τον Γιο και στο 56' ο Βούσκοβιτς ισοφάρισε για την ομάδα του.

Στο 64' ο Σίγκουετ έδωσε ξανά το προβάδισμα, αλλά ο Νταβίνε στο 71' βρήκε δίχτυα για το 3-3 αλλά η Μπριζ πήρε το τρίποντο στο φινάλε χάρη στο γκολ του Σίγκουετ στο 90+4'.

Μετά τη νίκη αυτή η Μπριζ του Τζόλη είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο -2 από την πρωτοπόρο Γκενκ.

Ο 23χρονος εξτρέμ με τη φανέλα των Βέλγων έχει σκοράρε εννέα γκολ και έχει μοιράσει έξι ασιστ σε 28 συμμετοχές.

