Η εποχή του Τόμας Τούχελ ξεκίνησε επίσημα για την Εθνική Αγγλίας, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλαμβάνει τα ηνία την Πρωτοχρονιά.

Ο Τόμας Τούχελ υπέγραψε συμβόλαιο 18 μηνών τον Οκτώβριο του 2024, με στόχο να οδηγήσει τα Τρία Λιοντάρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το συμβόλαιο του 51χρονου τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ο Τούχελ διαδέχθηκε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά το EURO 2024. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του οδήγησε την Αγγλία σε δύο τελικούς EURO και σε αξιοσημείωτες πορείες στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Η πρώτη δοκιμασία του Τούχελ θα έρθει στις 21 Μαρτίου, με εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Αλβανία, ενώ στις 24 Μαρτίου ακολουθεί η Λετονία. Και οι δύο αναμετρήσεις εντάσσονται στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η Αγγλική Ομοσπονδία έκανε μια ανάρτηση για την έναρξη της θητείας του στην οποία έγραψε: «Η δουλειά ξεκινάει τώρα. Ο ρόλος του Τόμας Τούχελ ως προπονητής των Τριών Λιονταριών ξεκίνησε επίσημα».

