Παρελθόν από τον πάγκο της Αγγλίας με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Τέλος από τον πάγκο της Αγγλίας ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Με επίσημη ενημέρωση η ομοσπονδία της Αγγλίας γνωστοποίησε ότι ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο της εθνικής ομάδας των «τριών λιονταριών».

Παρότι η Αγγλία είχε αποφασίσει να του προτείνει νέο συμβόλαιο, ο ίδιος ο Σάουθγκεϊτ δεν θέλησε να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής του ομάδας και επέλεξε να αρνηθεί τη νέα πρόταση. Η ήττα από την Ισπανία στον τελικό του EURO 2024 ήταν και η τελευταία αναμέτρηση της Αγγλίας με τον Σάουθγκεϊτ στον πάγκο.

Συνολικά ο Άγγλος τεχνικός καθοδήγησε την εθνική ομάδα των «τριών λιονταριών» σε 102 αναμετρήσεις με απολογισμό 64 νίκες, 20 ισοπαλίες και 18 ήττες, εκ των οποίων οι δύο στους τελευταίους δύο τελικούς των EURO.

