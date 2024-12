Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ποιος είπε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εμένα;» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε με τη σειρά του να απαντήσει σε ένα... αιώνιο ποδοσφαιρικό δίλημμα, αμφιβάλλοντας για το αν ο Μέσι είναι τελικά ο GOAT αντί για τον ίδιο.

Η πρόσφατη συνεργασία του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον MrBeast, «έσπασε» κάθε ρεκόρ στο YouTube κι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δυό τους συγκεντρώνουν τις περισσότερες προβολές σε παγκόσμιο επίπεδο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και έριξαν για ακόμα μία φορά το ίντερνετ όταν στα τελευταία τους βίντεο έπαιξαν ποδόσφαιρο.

Ο MrBeast και οι φίλοι του έμαθαν να εκτελούν πέναλτι από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και κατάφεραν να τού αποσπάσουν μία δήλωση την οποία περίμενε χρόνια να ακούσει το ποδοσφαιρικό κοινό.

Προσπαθούσαν να... ρίξουν το ηθικό του CR7 λίγο πριν δοκιμάσει να σκοράρει από τα 11 βήματα και για να το πετύχει αυτό ο Αμερικανός YouTuber τού είπε: «Ο Νόλαν λέει ότι δεν του αρέσεις, πιστεύει ότι δεν είσαι εσύ ο GOAT. Πιστεύει ότι ο Μέσι είναι καλύτερος».

Ο Ρονάλντο δεν άφησε αυτό το σχόλιο να περάσει έτσι και επιστρατεύοντας το χιούμορ του απάντησε: «Ποιος είπε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εμένα;», ξεσπώντας σε γέλια.

40 years old World Cup flop & YouTuber Cristiano Ronaldo can’t get World Champion Leo Messi off his mind 😂😂😂😭😭😭 https://t.co/hHW8dx8xqJ pic.twitter.com/07DRR3cFt5