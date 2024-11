Ο Φραντζί Πιερό βρήκε δίχτυα για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι του με την εθνική Αϊτής, σφραγίζοντας το τελικό 3-0 επί του Πουέρτο Ρίκο. Αλλαγή ο Πινέδα με το Μεξικό.

Με τέσσερα γκολ στις «αποσκευές» του επιστρέφει στην ΑΕΚ ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος για ένα ακόμα παράθυρο σκόραρε κατά ριπάς με την εθνική Αϊτής.

Ο θηριώδης στράικερ της Ένωσης σφράγισε το 6X6 της ομάδας του στο Nations League της CONCACAF με άνετο πλασέ για το τελικό 3-0 επί του Πουέρτο Ρίκο, λίγες μέρες αφότου υπέγραψε με χατ-τρικ την επιβλητική «οκτάρα» επί του Άγιου Μαρτίνου. Έτσι, έφτασε τα 24 γκολ σε 33 ματς με το εθνόσημο.

Haiti 🇭🇹 vs 🇵🇷 Puerto Rico



Catch the key moments of the game ▶️#CNL pic.twitter.com/Dz07gXUDeg