Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πως ο επόμενος του καλεσμένος στο YouTube θα «γκρεμίσει το ίντερνετ» και στα social media έχει ήδη διαρρεύσει το όνομα του «εκλεκτού».

«Φωτιά» έχει βάλει στα social media τις τελευταίες ώρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποκάλυψε πως θα φιλοξενήσει στο κανάλι του στο YouTube έναν special καλεσμένο και πως η συγκεκριμένη συνάντηση θα «γκρεμίσει το ίντερνετ».

Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν λόγο για μια ιστορική συνάντηση ανάμεσα στον Ρονάλντο και τον Μέσι. Η πραγματικότητα ωστόσο φαίνεται πως είναι διαφορετική και δυστυχώς για τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ο Ρονάλντο δεν θα φιλοξενήσει τον Μέσι στο κανάλι του στο YouTube το οποίο αριθμεί 67 εκατ. subscribers.

🚨🚨🎙️| Cristiano Ronaldo: “My next guest on YouTube will break the internet.” pic.twitter.com/Qc1AS5lEHz