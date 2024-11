Σύμφωνα με την «Equipe», ο Ρόδρι αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας 2024 με διαφορά 41 βαθμών από τον Βινίσιους, ενώ οι λεπτομέρειες όλων των ψήφων θα γίνουν γνωστές το Σάββατο (9/11).

Η ανατρεπτική, όπως αποδείχθηκε, Χρυσή Μπαλά 2024 κατέληξε στα χέρια του Ρόδρι, παρότι μέχρι λίγες ώρες πριν το γκαλά στο Παρίσι την 28η Οκτωβρίου, το φαβορί για την κατάκτησή της ήταν ο Βινίσιους.

Μάλιστα, η διαφορά που εν τέλει χώρισε τους δύο ποδοσφαιριστές από τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στον κόσμο ήταν 41 βαθμοί, όπως αναφέρει η γαλλική «Equipe». Ο Ρόδρι συγκέντρωσε 1170 βαθμούς έναντι 1129 που συγκέντρωσε ο Βινίσιους στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Οι 41 βαθμοί δεν αποτελούν ρεκόρ διαφοράς, δείχνουν όμως πόσο μικρή ήταν η απόσταση που τους χώριζε.

Détail des votes du Ballon d'Or 2024 : seulement 41 points séparent Rodri et Vinicius Jr.



Avant la diffusion du détail des votes de tous les jurés, pays par pays et pour tous les trophées, à retrouver dans France Football ce samedi en kiosque ainsi que sur le site et l'appli… pic.twitter.com/z1IT8N6Q4r