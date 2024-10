Η εποχή Μέσι-Κριστιάνο σκέπασε τα πάντα. Για δεκαετίες, ο θεσμός του «France Football» εξελισσόταν σε ένα παιχνίδι για δύο, στην επιφάνεια της διαρκούς «μάχης» για επικράτηση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων σούπερ σταρ. Στο όνομα αυτής της μονομαχίας, δεν ήταν λίγες οι χρονιές που «θάφτηκαν» ή θυσιάστηκαν τα κατορθώματα έτερων σπουδαίων παικτών. Τα φώτα στρέφονταν πάντα στους σκόρερ, στους πρωταγωνιστές με τα περισσότερα γκολ, άρα και τη μεγαλύτερη εμπορικότητα. Πόση τύχη θα είχε ο Ρόδρι αν μεσουρανούσε μια δεκαετία έστω νωρίτερα;

Το κεφάλαιο του άκρατου... διπολισμού στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ωστόσο, παρήλθε. Και φέτος ήταν η χρονιά της δικαίωσης, προς ουκ ολίγες κατευθύνσεις. Δικαίωση για την πατρίδα του, την Ισπανία, η οποία είδε ένα παιδί της να κατακτά τον κόσμο για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια, όταν ο Λουίς Σουάρεθ αναδείχθηκε νικητής το 1960.

Δικαίωση για τους συμπατριώτες θρύλους του, τον Τσάβι και τον Αντρές Ινιέστα, που θυσίασαν το εγώ τους κάτω από το εμείς της Μπαρτσελόνα και της «Μασία», αφιερώνοντας το προσκήνιο στον έναν και μοναδικό Λιονέλ Μέσι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ακόμα πόσο άδικος υπήρξε ο θεσμός με αυτούς τους δύο, οι οποίοι σήκωσαν τρεις διαδοχικές κούπες με την εθνική Ισπανίας και... ό,τι άλλο υπήρχε με τους Καταλανούς, σε μια εποχή που τα ομαδικά κατορθώματα υπερείχαν των ατομικών επιδόσεων στα κριτήρια των ψηφοφόρων του «France Football».

Στο πρόσωπο του Ρόδρι, ήρθε η ώρα της εξιλέωσής τους. Όχι απλά επειδή το κέρδισε ένας μη επιθετικός. Τέτοια ήταν και η περίπτωση του Λούκα Μόντριτς, άλλωστε, το 2018. Μα γιατί το πέτυχε τυπικά ένας αμυντικός μέσος. Όσο περιορισμένος κι αν είναι ο εν λόγω ορισμός για έναν παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα που έχει εξελίξει τα χαρακτηριστικά της θέσης, αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι «στα χαρτιά» ο Ρόδρι. Ένας holding midfielder που απέδειξε περίτρανα την τελευταία διετία πως είναι κι ένας απόλυτος play-maker, ένας μέσος για όλες τις δουλειές, η ραχοκοκαλιά των ομάδων του με ανασταλτικό και δημιουργικό ρόλο. Ένας παίκτης που στη Σίτι βλέπει μπροστά του στο γήπεδο τους Ντε Μπρόινε, Χάαλαντ και στην εθνική Ισπανίας τους Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, μα έχει κερδίσει την αναγνώριση ως ο πολυτιμότερος.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το βραβείο στον Ρόδρι, η... απαίτηση πολλών φιλάθλων μετά το μυθικό του EURO στο οποίο οδήγησε και πάλι τη Φούρια Ρόχα στην κορυφή της Ευρώπης, μοιάζει σαν να «ξεχρεώνει» γραμμάτια που βάραιναν προ πολλού την ποδοσφαιρική συνείδηση. Όπως δήλωσε ο ίδιος, άλλωστε, στον φορτισμένο λόγο που έβγαλε όταν παρέλαβε το βραβείο:

«Αυτή η νίκη δεν είναι για μένα, είναι για το ισπανικό ποδόσφαιρο, για όλους εκείνους τους παίκτες που το άξιζαν μα δεν το κέρδισαν, τον Ινιέστα, τον Τσάβι, τον Κασίγιας, τον Μπουσκέτς και πολλούς άλλους. Θέλω να αναφέρω τον Καρβαχάλ, ο οποίος υπέστη τον ίδιο τραυματισμό με μένα και του αξίζει να βρίσκεται εδώ όπως εγώ. Είναι για τη θέση ενός μέσου. Σήμερα πολλοί φίλοι μου μού έγραψαν ότι νίκησε το ποδόσφαιρο, για την ορατότητα που θα δοθεί σε τόσους μέσους που κάνουν τη δουλειά τους στη σκιά και πλέον βλέπουν τους προβολείς στο προσκήνιο.

Δεν είναι παράξενο έτσι που μια τέτοια νίκη ήχησε σαν... προσωπική κατάκτηση για πολλούς ομοθεσίτες του στο κορυφαίο επίπεδο. Όπως ο συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Σίτι, Ιλκάι Γκουντογκάν, ο οποίος δήλωσε ανακουφισμένος που για μια φορά ένας παίκτης με ανασταλτικά καθήκοντα έφτασε στην κορυφή.

From today on he is finally not 'underrated' anymore 😜 Congratulations to my teammate Rodri on wining the Ballon d'Or! For me this is very well deserved! I'm especially happy that someone on a defensive position is winning this title and not always just the offensive players!… pic.twitter.com/MFluK8j1ui