Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκαν οι γονείς του προπονητή της Αλβανίας Κ21, Αλμπάν Μπούσι, που έπαιξε για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα ως ποδοσφαιριστής, μετά από τροχαίο στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σε πένθος βυθίστηκε ο προπονητής της εθνικής Αλβανίας Κ21, Αλμπάν Μπούσι, αφού ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχασε τους δυο του γονείς σε τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στην Κουλούρα Ημαθίας το μεσημέρι της Τετάρτης (30/10).

Ο Μπούσι είχε περάσει ως ποδοσφαιριστής από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του Απόλλωνα Σμύρνης, του Λεβαδειακού και του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα βαν που οδηγούσε Έλληνας πολίτης και ένα όχημα με αλβανικές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν οι γονείς του Μπούσι, Αλί (75 ετών) και Μπουκούριγε (71 ετών).

Very sad news…



Alban Bushi’s parents have lost their life in a car accident.



Condolences to Alban Bushi. pic.twitter.com/BjRaKTsTIi