UEFA Nations League: Με Πήλιο αλλά χωρίς Στρακόσια η αποστολή της Αλβανίας
Η Εθνική ομάδα της Αλβανίας θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα το ταξίδι της στο UEFA Nations League, με τη γειτονική μας χώρα να βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τις Λευκορωσία, Φινλανδία και Άγιο Μαρίνο, με στόχο την πρόκριση στην Β κατηγορία του θεσμού.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας, Ρολάντο Μαράν, ανακοίνωσε την 29μελής αποστολή των παικτών που θα συμμετάσχουν στους τέσσερις αυτούς αγώνες του Σεπτεμβρίου, με τον αριστερό οπισθοφύλακα της ΑΕΚ, Σταύρο Πήλιο να συμπεριλαμβάνεται κανονικά.
Αντιθέτως στην διαθέση του Ιταλού τεχνικού δεν θα είναι ο τερματοφύλακας της Ένωσης, Μάριο Στρακόσια, ο οποίος τραυματίστηκέ κατά τη διάρκεια προπόνησης και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για λίγο διάστημα.
🇦🇱 The Red and Black squad for the four Nations League fixtures. 🔴⚫️ pic.twitter.com/hFVtwUib6I— FSHF (@FSHForg) September 19, 2026
Θυμιζουμε ότι ο Πήλιος έκανε το ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της Αλβανίας τον περασμένο Μάρτιο. στο ματς κόντρα στην Πολωνία για τα playoffs του Μουντιάλ, ενώ βρέθηκε και στις κλήσεις του Ιουνίου για τα φιλικά με την Ουκρανία.
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