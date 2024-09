Το τελευταίο «αντίο» στον Σβεν Γκόραν Έρικσον είπαν σήμερα οι συγγενείς και οι φίλοι του στην κηδεία που έγινε στη Σουηδία. «Παρών» και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον άφησε την τελευταία του πνοή στις 26/08, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Η κηδεία του άλλοτε προπονητή της εθνικής Αγγλίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, όπου βρέθηκαν οι φίλοι και οι συγγενείς του. Ανάμεσα στα 600 άτομα που βρέθηκαν στη Σουηδία για την κηδεία του Σβεν Γκόραν Έρικσον ήταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Σβεν Γκόραν Έρικσον: «Η ζωή πρέπει πάντα να γιορτάζεται»

Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην εθνική ομάδα της Αγγλίας και όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, είχαν μια εξαιρετική σχέση και για αυτόν τον λόγο ο Μπέκαμ θέλησε να δώσει το «παρών» στην κηδεία του Έρικσον για να τον τιμήσει με τον σωστό τρόπο.

Sven-Goran Eriksson funeral: David Beckham among 600 guests at ceremony



“Do not give up, is my message for life. And please don’t forget this: life is always, always to be celebrated” pic.twitter.com/gQO0uuTvDp