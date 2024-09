Το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Αντριέν Ραμπιό έχει εκδηλώσει η Αλ Νασρ, η οποία είναι διατεθειμένη να του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για να τον φέρει στη Σαουδική Αραβία.

Ο Αντριέν Ραμπιό ψάχνεται για τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας, καθώς ο 29χρονος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους μετά τη λήξη του συμβολαίου του το καλοκαίρι, ύστερα από πέντε χρόνια παρουσίας στους Μπιανκονέρι.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», η Αλ Νασρ ενδιαφέρεται να κάνει τον Γάλλο συμπαίκτη του Κριστιάνο Ρονάλντο -μεταξύ άλλων- και είναι έτοιμη να του προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλιστα, οι ετήσιες απολαβές εκτιμώνται στα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Ωστόσο, το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει να τον φέρει στη Σαουδική Αραβία η Αλ Νασρ, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει τις θέσεις για τους οκτώ ξένους παίκτες στο ρόστερ της. Σύμφωνα με κάποιους παράγοντες της αγοράς, η Αλ Νασρ θα μπορούσε να αιτηθεί ετήσιας εξαίρεσης. Πάντως, με μία τέτοια δελεαστική προσφορά στο τραπέζι, ο Ραμπιό δύσκολα θα πει το «όχι».



🚨 Al-Nassr are making a big play to sign Adrien Rabiot as a free agent! 💛💙



A €20m-a-year contract is on the table. 💰



Cristiano Ronaldo is personally pushing for his arrival.



(Source: Corriere Dello Sport) pic.twitter.com/SEKjEDbldg