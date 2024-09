Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας συνειδητοποίησε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα γίνει δικός της και τελικά προχώρησε στην απόκτηση του 19χρονου φορ της Νόρτζελαντ, Κόνραντ Χάρντερ.

Αν και άργησε, τελικά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας το συνειδητοποίησε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα γίνει δικός της. Τα «λιοντάρια» είχαν θέσει στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας τον Έλληνα επιθετικό του Παναθηναϊκού από τις πρώτες εβδομάδες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός ωστόσο δεν άλλαξε ποτέ τη στάση του και απέρριψε όλες τις προτάσεις των Πορτογάλων οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να επενδύσουν αλλού τα χρήματα που είχαν βγάλει στην άκρη για τον Ιωαννίδη.

Όπως τονίζουν τα Μέσα, τόσο της Πορτογαλίας, όσο και της Δανίας, η Σπόρτινγκ τα έχει βρει σε όλα με τη Νόρτζελαντ για την απόκτηση του 19χρονου Δανού επιθετικού, Κόνραντ Χάρντερ. Οι Πορτογάλοι αναμένεται να δαπανήσουν 21 εκατομμύρια ευρώ για τον 19χρονο επιθετικό.

FC Nordsjælland slår rekord for den dyreste handel i Superligaen i 2024 med et salg af Conrad Harder til Sporting, der betaler 21 mio. euro, 157,5 mio. kr., nu plus bonusser for 2,5 mio. euro, 19 mio. kr. I alt 176,5 mio. kr. Han får en femårig kontrakt. https://t.co/jLuikh9ZZ3