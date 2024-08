Νέα αρχή μακριά από το ποδόσφαιρο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε τη δημιουργία του αποκλειστικού του καναλιού στο YouTube και κάλεσε τους fans τους να τον ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι.

Βαδίζει προς τα 40 του χρόνια και, είτε το θέλει, είτε όχι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο - μάλλον - έχει αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του μακριά από το ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος σταρ μάλιστα, ίσως να έχει βρει την επόμενη καριέρα του στο... content creation.

Με μήνυμά του στα social media, ο CR7 λάνσαρε το ολοκαίνουριο αποκλειστικό του κανάλι στο YouTube, στο οποίο υποσχέθηκε να προβάλλει αθέατες πτυχές της ζωής του. Σίγουρα πιο... ανάλαφρες στιγμές από αυτές στις οποίες τον έχουμε συνηθίσει στο χορτάρι. «Η αναμονή έληξε. Το κανάλι μου στο YouTube είναι επιτέλους εδώ. Κάντε συνδρομή και ακολουθήστε με σε αυτό το νέο ταξίδι», έγραψε ο Κριστιάνο, καλώντας τους fans τους να τον στηρίξουν στο νέο του εγχείρημα.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9