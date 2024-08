Παρά την επιθυμία του Άνχελ Ντι Μαρία να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει τη φανέλα της Ροζάριο, θα συνεχίσει στη Μπενφίκα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Άνχελ Ντι Μαρία υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα για ένα ακόμα χρόνο. Η νέα συμφωνία του Αργεντινού διεθνούς με τους Πορτογάλους, είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του και να «υπηρετήσει» τη Ροζάριο στα τελευταία «χιλιόμετρα» της καριέρας του, αλλά μετά τις απειλές που δέχθηκε από τους εμπόρους ναρκωτικών, αποφάσισε να παραμείνει στην Ευρώπη.

Πολλοί οπαδοί πιστεύουν ότι αυτή είναι η τελευταία του ποδοσφαιρική χρονιά, καθώς έχει ήδη αποσυρθεί από την «Αλμπισελέστε».

Η ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας με την Μπενφίκα, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους οπαδούς των «Αετών» της Λισαβώνας καθώς η απόφασή του να παρατείνει την παραμονή του, θεωρείται από πολλούς ως απόδειξη της βαθιάς του σχέσης με την Μπενφίκα.

🔴🦅 Ángel Di Maria has signed new deal at Benfica valid until June 2025, as expected.



