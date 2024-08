Μέσι και Ντι Μαρία βλέπουν το όνειρο της επιστροφής στο Ροζάριο να σβήνει μπροστά στη βία και τις απειλές της μαφίας της πόλης.

Μια καταπράσινη πόλη, 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπουένος Άιρες, το Ροζάριο είναι το μέρος όπου γεννήθηκε ο Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, ο Μέσι κλώτσησε για πρώτη φορά μια μπάλα ποδοσφαίρου και η σημαία της Αργεντινής υψώθηκε για πρώτη φορά το 1812. Πρόσφατα όμως απέκτησε φήμη επειδή ο αριθμός των ανθρωποκτονιών του είναι πενταπλάσιος από τον εθνικό μέσο όρο. Πέρσι, το όνομα της πόλης έγινε γνωστό για την επίθεση στην οικογένεια του Μέσι, φέτος το σκηνικό έγινε ακόμα χειρότερο.

To όνειρο μιας μαγικής επιστροφής στην ομάδα της καρδιάς του έγινε εφιάλτης. Τα ναρκωτικά και οι απειλές προς την οικογένειά του στάθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Άνχελ Ντι Μαρία. Ο ίδιος αποχώρησε από την Μπενφίκα με μοναδική επιθυμία να παίξει ξανά στη Ροζάριο, όπως παλιά, στα παιδικά του χρόνια. «Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά σου» ήταν το μήνυμα που του έστειλε η μαφία, μαζί με ένα κεφάλι γουρουνιού με μια σφαίρα στο μέτωπό του. Οι οπαδοί της ομάδας είναι δυσαρεστημένοι, αλλά δεν μπορούν να διανοηθούν το μέγεθος του φόβου.

Eνα χρόνο νωρίτερα, το... χρυσό παιδί της πόλης, ο Λιονέλ Μέσι ενημερωνόταν πως το σούπερ μάρκετ «Unico» του πεθερού του γινόταν στόχος της μαφίας. Δεν ήταν τυχαία η επίθεση, καθώς υπήρχε σημείωμα δίπλα στις 14 τρύπες από σφαίρες στην πρόσοψη του καταστήματος. Ήταν λιτό, αλλά τόσο ανατριχιαστικό: «Μέσι, σε περιμένουμε».

Ο Μέσι, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ροζάριο, έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στη Νιούελς Ολντ Μπόις, τον πιο διάσημο σύλλογο της πόλης, εκεί όπου ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι ως παιδί. Αλλά αυτό το μήνυμα - που μεταδόθηκε με τόσο βάναυσο τρόπο – έκανε αυτή την ελπίδα ένα μακρινό όνειρο.

Κρυμμένο σε μια στροφή του ποταμού Παρανά, το λιμάνι του Ροζάριο μετατράπηκε σε κόμβο διακίνησης ναρκωτικών της Αργεντινής, καθώς οι περιφερειακές καταστολές έσπρωξαν το εμπόριο ναρκωτικών νότια και οι εγκληματίες άρχισαν να κρύβουν κοκαΐνη σε κοντέινερ που μεταφέρονταν μέσω του ποταμού στις αγορές του εξωτερικού.

Αν και το Ροζάριο δε γνώρισε σκηνικά με βόμβες σε αυτοκίνητα και δολοφονίες αστυνομικών που έπληξαν το Μεξικό, την Κολομβία και πιο πρόσφατα τον Ισημερινό, η διάσπαση των συμμοριών του δρόμου τροφοδότησε την αιματοχυσία.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Λορένθο Αλταμιράνο, ένας 28χρονος δάσκαλος μουσικής και ταχυδακτυλουργός, πήγαινε στο σπίτι μετά από πρόβα με τους φίλους του, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα του και τον απήγαγε. Λίγα λεπτά αργότερα, βρέθηκε νεκρός στην είσοδο του γηπέδου της Νιούελς.

Ο Αλταμιράνο — ο οποίος δεν είχε γνωστούς δεσμούς με ναρκωτικά ή βία — είχε χρησιμοποιηθεί ως «πτώμα αγγελιοφόρου» από μια συμμορία ναρκωτικών, με ένα γράμμα τοποθετημένο στο σώμα του. Στον απόηχο της δολοφονίας, ο πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ανιμπάλ Φερνάντες, δήλωσε απλώς: «Οι βαρόνοι ναρκωτικών νίκησαν». Αυτή η φράση συγκλόνισε τη χώρα.

Ο Πάμπλο Γιάβκιν, ο κεντροαριστερός δήμαρχος του Ροζάριο, πήγε στο σούπερ μάρκετ μετά την επίθεση για να ανανεώσει την έκκλησή του στον Πρόεδρο της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες, για περισσότερους ομοσπονδιακούς πόρους για την καταπολέμηση των συμμοριών ναρκωτικών, αν και ο ίδιος είναι ήδη στόχος απειλών. Στο ίδιο μήνυμα που απείλησε τον Μέσι, οι ένοπλοι πρόσθεσαν: «Ο Γιάβκιν είναι επίσης έμπορος ναρκωτικών, επομένως δεν θα σε φροντίσει». Τίποτα δεν άλλαξε, ακόμα και με την αλλαγή στον Προεδρικό θώκο της χώρας.

Η σειρά των δολοφονιών αποτέλεσε μια πρώτη δοκιμασία για την ατζέντα ασφάλειας του λαϊκιστή Προέδρου, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος έχει συνδέσει την πολιτική του επιτυχία με τη διάσωση της οικονομίας της Αργεντινής που βρίσκεται σε ύφεση και την εξάλειψη της βίας του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10 Δεκεμβρίου, υποσχέθηκε να διώξει τα μέλη των συμμοριών και να αλλάξει τον νόμο, ώστε να επιτρέψει στον στρατό να εισέλθει στους δρόμους που μαστίζονται από το έγκλημα.

Ο Μιλέι κέρδισε το 56% των ψήφων στο Ροζάριο, όπου οι κάτοικοι επαινούν τη στάση του. Ο κυβερνήτης του Σάντα Φε, υιοθέτησε τη θέση του Προέδρου και στόχος του είναι να βάλει φρένο στις εγκληματικές συμμορίες που δρουν μέσα από τις φυλακές.

Ωστόσο, οι συμμορίες ξεκίνησαν τα φονικά αντίποινα λίγες ώρες αφότου η υπουργός Ασφαλείας της χώρας δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν Αργεντινούς κρατούμενους στριμωγμένους στο πάτωμα, με τα κεφάλια τους πιεσμένα, μια σκηνή που θυμίζει τη σκληρή καταστολή του Προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, κατά των συμμοριών.

Οι φυλακισμένοι αρχηγοί συμμοριών στη Λατινική Αμερική διευθύνουν εδώ και καιρό εγκληματικές επιχειρήσεις εξ αποστάσεως με τη βοήθεια διεφθαρμένων φρουρών. Σύμφωνα με κατηγορητήριο, φυλακισμένα αφεντικά συμμοριών στην Αργεντινή μεταφέρουν οδηγίες μέσω οικογενειακών επισκέψεων και βιντεοκλήσεων για το πώς να σκοτώνουν πολίτες.

Τα δικαστικά έγγραφα λένε ότι τα αφεντικά πλήρωσαν ανήλικους εκτελεστές έως και 450 δολάρια για να εκτελέσουν αθώα θύματα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αργεντινής.



Ο Πάπας Φραγκίσκος προσεύχεται για τους συμπατριώτες του στο Ροζάριο. Μάταια... Οι επιθέσεις και οι δημόσιες απειλές συνεχίζονται. Μια πινακίδα εμφανίστηκε σε μια αερογέφυρα αυτοκινητόδρομου προειδοποιώντας την υπουργό Ασφαλείας της Αργεντινής Πατρίθια Μπούλριτς ότι οι συμμορίες θα επεκτείνουν την επίθεσή τους στο Μπουένος Άιρες αν η κυβέρνηση δεν υποχωρήσει. Οι αρχές προσπάθησαν να καθησυχάσουν το κοινό στέλνοντας εκατοντάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Ροζάριο.

Το Ροζάριο, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αργεντινής, κατέγραψε 259 ανθρωποκτονίες το 2023, ή 22 ανά 100.000 κατοίκους. Αυτός είναι πέντε φορές ο εθνικός μέσος όρος, σύμφωνα με στοιχεία από το Παρατηρητήριο Δημόσιας Ασφάλειας...

Η Μπαχάδα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες γειτονιές του Ροζάριο. Ωραία για επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι τη νύχτα - δεν υπάρχουν πολλά φώτα στον δρόμο, για αρχή. Στην... ξεχασμένη από τον Δήμο γειτονιά υπάρχουν περισσότερες από 30 τοιχογραφίες του Μέσι. Υπάρχει μια, που απλώνεται σε έναν τοίχο που έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα, δίπλα σε μια γιγάντια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Μέσι ως παιδί.

