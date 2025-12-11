Απολαύστε τα 29 γκολ της βραδιάς στο Champions League, με τα οποία ολοκληρώθηκε «γευστικά» η 6η αγωνιστική της League Phase.

Αυλαία στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με σπουδαίες νίκες, ανατροπές και φυσικά... γκολ! Συνολικά 29 τέρματα σημειώθηκαν στις σημερινές (10/12) αναμετρήσεις της βραδιάς, ενώ πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Άρσεναλ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μπριζ, του βασικού Χρήστου Τζόλη, συνεχίζοντας να... καλπάζει στην κορυφή της βαθμολογίας!

Μεγάλη νίκη πήρε η Μάντσεστερ Σίτι που άλωσε το «Μπερναμπέου» με μία μεγάλη ανατροπή (1-2). Από τέσσερα γκολ σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ και Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ, καθώς αμφότερες έληξαν ισόπαλες 2-2. Δεύτερη σερί νίκη για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που λύγισε με 2-0 τη Νάπολι, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε η Γιουβέντους της μαχητικής Πάφου. Νωρίτερα, τον χορό είχε ανοίξει το ματς Καραμπάγκ - Άγιαξ, όπου ο Αίαντας με το 4-2 πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στην διοργάνωση. «Άσφαιρο» έληξε το Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν.