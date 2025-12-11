Champions League: Δείτε τα 29 γκολ και τα highlights της βραδιάς (vid)
Αυλαία στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με σπουδαίες νίκες, ανατροπές και φυσικά... γκολ! Συνολικά 29 τέρματα σημειώθηκαν στις σημερινές (10/12) αναμετρήσεις της βραδιάς, ενώ πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Άρσεναλ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μπριζ, του βασικού Χρήστου Τζόλη, συνεχίζοντας να... καλπάζει στην κορυφή της βαθμολογίας!
Μεγάλη νίκη πήρε η Μάντσεστερ Σίτι που άλωσε το «Μπερναμπέου» με μία μεγάλη ανατροπή (1-2). Από τέσσερα γκολ σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ και Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ, καθώς αμφότερες έληξαν ισόπαλες 2-2. Δεύτερη σερί νίκη για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που λύγισε με 2-0 τη Νάπολι, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε η Γιουβέντους της μαχητικής Πάφου. Νωρίτερα, τον χορό είχε ανοίξει το ματς Καραμπάγκ - Άγιαξ, όπου ο Αίαντας με το 4-2 πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στην διοργάνωση. «Άσφαιρο» έληξε το Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν.
Απολαύστε όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League
