Απάντηση εξέδωσε η FIFA, μετά την καταγγελία που έγινε από την FIFPRO Europe & European Leagues σχετικά με το διεθνές ημερολόγιο αγώνων, όπως ενημέρωσε με αναλυτικό κείμενό του ο ΠΑΣΠ.

Η απάντηση της FIFA για το ζήτημα:

«Το τρέχον ημερολόγιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο της FIFA, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους από όλες τις ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, μετά από μια περιεκτική διαβούλευση, η οποία περιελάμβανε την FIFPRO και τους φορείς πρωταθλημάτων.

Το ημερολόγιο της FIFA είναι το μόνο όργανο που διασφαλίζει ότι το διεθνές ποδόσφαιρο μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει, να συνυπάρχει και να ευημερεί μαζί με το εγχώριο και ηπειρωτικό ποδόσφαιρο συλλόγων.

Ορισμένα πρωταθλήματα στην Ευρώπη - και οι ίδιοι οι διοργανωτές και ρυθμιστές αγώνων - ενεργούν με εμπορικά συμφέροντα, υποκρισία και αδιαφορώντας για όλους τους άλλους στον κόσμο. Αυτά τα πρωταθλήματα προφανώς προτιμούν ένα ημερολόγιο γεμάτο με φιλικά και καλοκαιρινά τουρ, που συχνά περιλαμβάνουν εκτεταμένα παγκόσμια ταξίδια.

Αντίθετα, η FIFA πρέπει να προστατεύει τα γενικά συμφέροντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των παικτών, παντού και σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού».

The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.



FIFA’s calendar is the only instrument… pic.twitter.com/kpmUItrimN