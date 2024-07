Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας συνδέει το «αντίο» του Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ από την Εθνική στις 21 Ιουλίου με τον αριθμό της φανέλας του.

Μετά από 105 συμμετοχές με την Εθνική Κροατίας ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του σήμερα Κυριακή 21 Ιουλίου.

Μάλιστα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας με ανάρτησή της στα social media συνδέει την απόφαση του Βίντα να πει «αντίο» τη σημερινή ημερομηνία με το νούμερο «21» που φορούσε στην πλάτη με την Εθνική του ομάδα. Αριθμό που έχει επιλέξει να φορά και με τη φανέλα της ΑΕΚ.

In case you wondered why has Domagoj Vida chosen this day to say farewell to the #Croatia national team... #⃣2⃣1⃣ #HvalaDomi#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/jeyaInPD2i