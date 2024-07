Την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Κροατίας πήρε ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα.

Τέλος στην πορεία του με την εθνική ομάδα της Κροατίας αποφάσισε να βάλει ο Ντομαγκόι Βίντα.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική του ομάδα, κλείνοντας ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Με την εθνική ομάδα της Κροατίας ο Βίντα μέτρησε συνολικά 105 συμμετοχές, όντας μέλος της χρυσής γενιάς της πατρίδας του.

Ο Βίντα έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Κροατία το καλοκαίρι του 2010. Ήταν φυσικά ένα από τα βασικά στελέχη της πατρίδας του στην ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, ενώ ήταν μέλος τόσο στο Μουντιάλ του 2022 όπου η Κροατία αναδείχθηκε τρίτη.

Today, Domagoj Vida bids farewell to the #Croatia national football team. For his impressive contribution during the last 14 years, we can only say one thing - thank you! ❤️🙏 #HvalaDomi#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/HX00jE86QN