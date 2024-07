Ο Ρόι Κιν παραδέχθηκε σε podcast σε ποια ηλικία εγκατέλειψε το κάπνισμα για να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, στο οποίο αφοσιώθηκε από μικρός.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και μία εκκεντρική προσωπικότητα, κάτι που φαίνεται σχεδόν σε κάθε του δήλωση. Ο Ρόι Κιν επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά τη φήμη του... περίεργου, μετά από ένα σχόλιο που έκανε σε podcast του The Overlap.

Με τον Γκάρι Νέβιλ να παραδέχεται πρώτος ότι η διοργάνωση που τον έκανε να λατρέψει το ποδόσφαιρο ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, ο Κιν έσπευσε να συμφωνήσει με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, όχι μόνο αγάπησε το ποδόσφαιρο μέσω της διοργάνωσης, αλλά εκείνη στάθηκε η αφορμή για να κόψει μία κακιά συνήθεια, το κάπνισμα. Μέχρι εδώ όλα καλά, μέχει να αναλογιστεί κανείς ότι ο Ιρλανδός ήταν μόλις 11 ετών το 1982!

«Το 1982 ήμουν 11, παίζαμε με τους φίλους μου ποδόσφαιρο και καπνίζαμε. Θυμάμαι να λέω τότε, 'το κόβω, παιδιά, θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής'», παραδέχθηκε στο podcast, προσφέροντας φυσικά άπλετο γέλιο στους συναδέλφους του.

“We’d have the odd cigarette.”



Roy Keane shares why he quit smoking in 1982 pic.twitter.com/FqrX6V0aKA