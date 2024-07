Παίκτης της Σέλτικ είναι και με τη «βούλα» ο Κάσπερ Σμάιχελ, με τον Δανό τερματοφύλακα να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους Κέλτες.

Την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κάσπερ Σμάιχελ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Σέλτικ, με τον 37χρονο τερματοφύλακα να επιστρέφει στο «Νησί», μετά την αποχώρησή του από τη Λέστερ το καλοκαίρι του 2022.

Ο πολύπειρος Σμάιχελ θα ενισχύσει τη Σέλτικ ενόψει της νέας χρονιάς, ενώ το συμβόλαιο που έχει υπογράψει είναι διάρκειας ενός έτους.

Velkommen, Kasper!



Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. #KasperAnnounced