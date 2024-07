Η Κλαμπ Μπριζ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα ακραίου επιθετικού, Χρήστου Τζόλη. Στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το deal των Βέλγων με τη Φορτούνα.

Όπως αναμενόταν, ο Χρήστος Τζόλης είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Κλαμπ Μπριζ! Οι Βέλγοι έδωσαν τα χέρια με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ για ένα ποσό της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον έχουμε και τις ανακοινώσεις. Ο νεαρός διεθνής ακραίος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε τετρατές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2028 και πήρε τη φανέλα με το Νο. 8.

Double tap to make transfer official. Welcome, Christos Tzolis! 🌟🇬🇷 pic.twitter.com/oyLa6C4XAj