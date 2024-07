Μια ανάσα μακριά από τη μεταγραφή του στην πρωταθλήτρια Βελγίου, Μπριζ, βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι.

Πολύ κοντά στην Μπριζ δείχνει να είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Bundesliga 2, μετρώντας 37 εμφανίσεις με 24 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ, ωστόσο η ομάδα του έχασε στο... νήμα την άνοδο στα σαλόνια και δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει στο δυναμικό της.

Παρ'ότι ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του, ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, από τη Νόριτς, ο σκοπός της ήταν ουσιαστικά να τον πουλήσει και αυτό φαίνεται πως θα συμβεί. Ο Τζόλης είχε ενδιαφέρον από τη Μάιντς, ωστόσο βρίσκεται πια μια ανάσα από την Μπριζ.

🇬🇷 EXCL. Christos Tzolis set to be #Clubbrugge new player !



🔵⚫️ Agreement between Fortuna Düsseldorf & Blauw&Zwart around 6,5M€

knowing Düsseldorf exercised the €5.5M option a few days ago.



🏥 Medical tests to be done on Tuesday. #f95 #mercato #JPL pic.twitter.com/7qdQgn0wO8