Η Παρί Σεν Ζερμνέν έχει πολύ ψηλά στη λίστα της τον 19χρονο Ζοάο Νέβες που λιγουρεύονται οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ζοάο Νέβες μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Μπενφικά έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων με πιο πρόσφατο αυτό της Παρί Σεν Ζερμέν. Η Παρί έχει πολύ ψηλά στη λίστα της τον 19χρόνο μέσο συμφωνά με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Τον Νέβες παρακολουθούν στενά εδώ και καίριο ομάδες από την Premier League. Με την Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι πιο κοντά στο να κάνουν την πρόταση.

Θυμίζουμε πως ο παίκτης έχει ρήτρα 120 εκατ. ευρώ από την ομάδα του, Μπενφίκα, και δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο να πέσει η ρήτρα αποδέσμευσης του. Τη φετινή περίοδο ο Πορτογάλος κατέγραψε συνολικά 55 συμμετοχές με τη φανέλα των Αετών με απολογισμό τρία γκολ και δυο ασίστ.

