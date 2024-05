Καρέτσας στο Gazzetta: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, πήγα στο σχολείο την επόμενη μέρα και όλοι με ρωτούσαν για το ματς»

Τι και αν δεν έχει κλείσει τα 17 χρόνια ζωής; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε για πρώτη φορά στην βασική εντεκάδα της πρώτης ομάδας με την Γκενκ και μοιράστηκε τις εμπειρίες του στο Gazzetta.

Ελληνική... υπογραφή είχε η σημαντική νίκη της Γκενκ κόντρα στην Άντβερπ για το βελγικό πρωτάθλημα, καθώς ο σύλλογος παλεύει να τερματίσει στις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν έχει κλείσει τα 17 χρόνια ζωής και μετά το επαγγελματικό του ντεμπούτο πριν λίγες μέρες , κόντρα στην Σερκλ Μπριζ, όπου μπήκε ως αλλαγή , ο προπονητής της Γκενκ τον έριξε για πρώτη φορά στην βασική εντεκάδα.

Το αποτέλεσμα; Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός έκανε την ασίστ για να έρθει το 1-0 του Ζεκίρι, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον ίδιο να συλλέγει θετικότατα σχόλια για την εμφάνισή του.

Λίγες ώρες μετά το ντεμπούτο του ως βασικός, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τα όσα έζησε στο ματς, τη στιγμή της ασίστ αλλά και το άγχος που είχε πριν το παιχνίδι.

🎥| 🇧🇪💎A very decent debut by Konstantions Karetsas for KRC Genk. 💙#GNKANTpic.twitter.com/c6xGBaa6iZ