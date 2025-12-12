Λιόν, Μίντιλαντ και Άστον Βίλα πιάστηκαν... χεράκι-χεράκι για την κορυφή στο Europa League! Κυνηγάει την οκτάδα η Νότιγχαμ, μαζί με Πόρτο, Ρόμα και Στουτγκάρδη.

Ουτρέχτη - Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

Στο δρόμο των επιτυχιών και σε τροχιά ανηφορική παρέμεινε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έφυγε με δύσκολο «διπλό» με 2-1 από την έδρα της Ουτρέχτης. Ο Καλιμουέντο έβαλε σε θέση οδηγού τους Άγγλους στο 52΄, με τους Ολλανδούς να απαντούν με γκολ του Φαν Ντε Χορν στο 73΄. Οι Reds ωστόσο δεν παρέδωσαν πνεύμα και βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 88΄με τον Ιγκόρ Ζεσούς για να πλησιάσουν την οκτάδα.

Λιόν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στέκεται η Λυών, παρέα με τις Μίντιλαντ και Άστον Βίλα. Οι Λιονέ επιβλήθηκαν με 2-1 επί των Γκόου Αχέντ Ιγκλς σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε ουσιαστικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Ολλανδοί άλλωστε ισοφάρισαν το γρήγορο προβάδισμα της Λιόν (Μορέιρα στο 3΄) μόλις τρία λεπτά αργότερα με τον Σμιτ, όμως στο 11΄οι Γάλλοι αν΄τκησαν το προβάδισμα με υπογραφή του Σουλτς για το τελικό 2-1.

Βασιλεία - Άστον Βίλα 1-2

Μεγάλο διπλό για την Άστον Βίλα που έφυγε με το τρίποντο (1-2) από την έδρα της Βασιλείας και φιγουράρει στις κορυφές της βαθμολογίας. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν στο 12΄με τον Γκεσάν, όμως οι Ελβετοί απάντησαν στο 34΄με τον Ντανίλιουτς για να φέρουν το ματς στα ίσα. Στο 53΄ωστόσο ο Τίλεμανς βρήκε δίχτυα για να χαρίσει τη νίκη στους Villans που προελαύνουν σε Αγγλία κι Ευρώπη.

Nτινάμο Ζάγκρεμπ - Μπέτις 1-3

Στον νικηφόρο δρόμο παρέμεινε η Μπέτις, η οποία επιβλήθηκε με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία και παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης στους «16» του Europa League. Οι Βάσκοι καθάρισαν το ματς μέσα σε ένα επτάλεπτο από το πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας τρία γκολ στο διάστημα 31΄-38΄. Το αυτογκόλ του Ντομίνγκες άνοιξε το δρόμο, με τους Ρικέλμε (34΄) και Άντονι (38΄) να σφραγίσουν το διπλό εν ριπή οφθαλμού.Το μόνο που κατάφεραν οι Κροάτες ήταν να μειώσουν στο τελικό 3-1 με γκολ του Γκάλεσιτς στο 89΄.

Φερεντσβάρος - Ρέιντζερς 2-1

Επιστροφή στις νίκες για τη Φερεντσβάρος που λύγισε με ανατροπή 2-1 τη Ρέιντζερς που πλέον επιδιώκει ένα... θαύμα για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Αν και οι Σκωτσέζοι προηγήθηκαν με τον Μιόβσκι στο 27΄, οι Ούγγροι κατάφεραν να ισοφαρίσουν πριν από το ημίχρονο με σκόρερ τον Οτβός στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κι έφεραν τούμπα το ματς με γκολ του Βάργκα στο 72΄για να ανέβουν στην πρώτη οκτάδα του Europa League.

Μίντιλαντ - Γκενκ 1-0

Σε τροχιά πρόκρισης προς τους «16» του Europa League παρέμεινε και η Μίντιλαντ, η οποία συνήλθε από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Ρόμα επικρατώντας 1-0 επί της Γκενκ. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο Τσο Γκε Σουνγκ στο 17΄της αναμέτρησης, με τους Δανούς να υπερασπίζονται το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Νις - Μπράγκα 0-1

Βίοι παράλληλοι στη Γαλλία, εκεί όπου η Μπράγκα επικράτησε επί της ουραγού Νις 1-0, την άφησε εκτός Ευρώπης κι έκανε άλμα απευθείας πρόκρισης. Οι Πορτογάλοι βρήκαν το γκολ της νίκης με σκόρερ τον Βίκτορ στο 28΄κι έφτασαν τους 13 βαθμούς που τους εκτόξευσαν στην πρώτη οκτάδα. Αντίθετα οι Γάλλοι αποκλείστηκαν και μαθηματικά από τη διοργάνωση, παραμένοντας χωρίς βαθμό...

Στουρμ Γκρατς - Ερυθρός Αστέρας 0-1

Απόδραση από την Αυστρία για τον Ερυθρό Αστέρα! Οι Σέρβοι κατάφεραν να διαφύγουν με το τρίποντο επικρατώντας επί της Στουρμ Γκρατς 1-0 και πλαισιώθηκαν στην πρώτη 24αδα της βαθμολογίας. Έπειτα από ένα στείρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι προειδοποίησαν στο 53΄με ακυρωθέν γκολ του Τικνιζιάν και δυο λεπτά αργότερα πέτυχαν το γκολ της νίκης με τον Ίβανιτς για το τελικό 1-0.

Στουτγκάρδη - Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-1

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Στουτγκάρδη την αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Ανίν, την οποία διέλυσαν με το ευρύ 4-1 και φούλαραν για την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16». Τα γκολ των Ασινιόν (24΄) και Τομάς (37΄) έχτισαν τα θεμέλια από το πρώτο μέρος, με το πέναλτι του Μίτελσταντ (50΄) και το γκολ του Βάγκνομαν να διαμορφώνουν τον θρίαμβο των Γερμανών. Το μόνο που κατάφερε η Μακάμπι ήταν να μειώσει προσωρινά σε 3-1 με τον Ρεβίβο στο 52΄με τη συγκομιδή του ενός βαθμού να την έχει στείλει στα πρόθυρα του υποβιβασμού.

Γιούνγκ Μπόις - Λιλ 1-0

«Ανάσα» για τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία πανηγύρισε ανέλπιστη νίκη με 1-0 επί της Λιλ και κάνει ξανά όνειρα 24αδας. Η αποβολή του Μπουαντί από το 32΄έφερε από νωρίς σε δύσκολη θέση τους Γάλλους, οι οποίοι έμειναν ζωντανοί στο ημίχρονο με χαμένο πέναλτι του Μπεντία στο 35΄. Μετά την ανάπαυλα ωστόσο οι γηπεδούχοι λυτρώθηκαν με υπογραφή του Μάλες στο 61΄για να φτάσουν τις τρεις νίκες στην Ευρώπη και τους εννιά βαθμούς συγκομιδή.

Μπραν - Φενέρμπαχτσε 0-4

Ταξίδι αναψυχής αποδείχθηκε εκείνο της Φενέρμπαχτσε στη Νορβηγία, με τους Τούρκους να στήνουν πάρτι στην έδρα της Μπραν και να επικρατούν με το ευρύ 4-0. Το γκολ του Ακτούρκογλου στο 5΄έβαλε τη νίκη στις... ράγες, με την αποβολή του Χέλαντ να απλοποιεί ακόμα περισσότερο το έργο των φιλοξενούμενων που βρέθηκαν στα αποδυτήρια με τρία γκολ διαφορά χάρη στα δυο γκολ του Ταλίσκα εντός οκτώ λεπτών (36΄,44΄). Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο ίδιος παίκτης που ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ για να ανεβάσει τη Φενέρ στην 12η θέση.

Θέλτα - Μπολόνια 1-2

Ζευγάρωσε τις διαδοχικές της νίκης η Μπολόνια που πέρασε με 2-1 από την έδρα της Θέλτα. Οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Θαραγόθα στο 17΄, ξέμειναν από δυνάμεις ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος έμειναν με την... όρεξη. Τα δυο γκολ του Μπερναντέσκι εντός δέκα λεπτών (65΄, 75΄) υπέγραψαν την ανατροπή των Ιταλών που βρέθηκαν στην 13η θέση.

Σέλτικ - Ρόμα 0-3

Σε περίπατο μετέτρεψε η Ρόμα την έξοδο στο «Celtic Park», με τους Ρωμαίος να παίρνουν τη νίκη με 3-0 και να παραμένουν ολοζώντανοι στο κυνήγι της οκτάδας. Ματς... ημιχρόνου από τους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν στο 6΄με αυτογκόλ του Σκέιλς, διπλασίασαν τα τέρμτά τους με τον Φέργκιουσον στο 36, προτού ο Ιρλανδός βάλει την ταφόπλακα στους Σκωτσέζους διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Πόρτο - Μάλμε 2-1

Δυο γκολ του Σάμου αποδείχθηκαν αρκετά γα την Πόρτο ώστε να πάρει τη νίκη με 2-1 επί της Μάλμε και να «εισβάλλει» στην πρώτη οκτάδα. Ο θηριώδης φορ με δυο γκολ στο 30΄και το 36΄υπέγραψε τη νίκη των Δράκων, παρά το αυτογκόλ του Μουρά στο 90΄+5΄.

Στεάουα Βουκουρεστίου - Φέγενορντ 4-3

Θρίλερ στη Ρουμανία, εκεί όπου η Στεάουα Βουκουρεστίου με buzzer-beater στο 90΄+5΄ολοκλήρωσε σούπερ ανατροπή από 1-3 επί της Φέγενορντ και με το εκκωφαντικό 4-3 ανάκτησε τις ελπίδες της για είσοδο στην 24αδα. Οι Ρουμάνοι άνοιξαν το σκορ με τον Ενγκεζένα στο 11΄, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το ματς κι έφτασαν στο 1-3 με γκολ των Τένγκστεντ (41΄), Τίμπερ (44΄) και Σόιερ (51΄). Όλα κυλούσαν υπέρ των Ολλαδών, αλλά η Στεάουα δεν παρέδωσε πνεύμα κι έφασε σε μια ανέλπιστη ανατροπή. Αρχικά ο Τομά μείωσε στο 54΄, ο Τιάμ ισοφάρισε στο 87 κι έδωσε ώθηση για ανατροπή, η οποία ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις με τον Τανάσι.

Φράιμπουργκ - Ζάλτσμπουργκ 1-0

Οι Γερμανοί επέστρεψαν στις νίκες, επικράτησαν 1-0 της Ζάλτσμπουργκ κι έκαναν ακόμα ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» Η Φράιμπουργκ βρέθηκε στην 5η θέση, στο -1 από την κορυφή. Οι Αυστριακοί έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ράτκοβ στο 37' και στο 50' ο Λίνχαρτ διαμόρφωσε το 1-0. Στην 31η θέση έπεσαν οι Αυστριακοί που ουσιαστικά είπαν... αντίο στη συνέχεια.

Αποτελέσματα στο Europa League