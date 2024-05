«Όταν πάρεις τη μπάλα, κάνε ό,τι θες»: Η ατάκα που θα θυμάται… μια ζωή ο 16χρονος Καρέτσας στο ντεμπούτο του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε το βράδυ του Μ. Σαββάτου το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στο παιχνίδι της Γκενκ εναντίον της Σερκλ Μπριζ και το Gazzetta σας μεταφέρει το background της ιδιαίτερης στιγμής του 16χρονου μεσοεπιθετικού.

Το «παιδί- θαύμα» τον λένε στο Βέλγιο και όχι άδικα. Σε ηλικία μόλις 16 ετών έχει στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, έχει κάνει τόσο το Βέλγιο όσο και την Ελλάδα να μάχονται για το εθνόσημο που θα τιμήσει ενώ το όνομα του βρίσκεται στη λίστα της μισής... Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει εντυπωσιάσει με τη Β' ομάδα της Γκενκ στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, μετρώντας 20 συμμετοχές με απολογισμό έξι γκολ και πέντε ασίστ, προσφέροντας και στιγμές του εξαιρετικού ταλέντου που διαθέτει.

Το 2024 ήταν ιδιαίτερο για τον νεαρό μεσοεπιθετικό καθώς για πρώτη φορά μπήκε σε αποστολή με την πρώτη ομάδα ως επιβράβευση για τις εμφανίσεις του. Κάποιοι μικροτραυματισμοί καθυστέρησαν το ντεμπούτο του αλλά η επιμονή του και η εμπιστοσύνη του προπονητή της Γκενκ, Βούτερ Βράνκεν, του πρόσφεραν τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά.

Το Gazzetta σας προσφέρει το background από το επίσημο ντεμπούτο του 16χρονου μεσοεπιθετικού στην ήττα της Γκενκ από την Σερκλ Μπριζ με 4-1, τα λόγια του προπονητή πριν μπει στο ματς αλλά και τα όσα πρόσφερε στο διάστημα που έπαιξε.

Είναι γνωστό πως ο Βούτερ Βράνκεν έχει... τρέλα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα από την πρώτη στιγμή που τον είδε στις ακαδημίες του κλαμπ. Συγκεκριμένα, από την ηλικία των 14 ετών, ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε... μαγικά στον αγωνιστικό χώρο με τους Νέους της Γκενκ, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο UEFA Youth League.

Πολύ γρήγορα προβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα, με την οποία δεν έκανε μόνο προπονήσεις αλλά έπαιρνε όλο και περισσότερα λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας αρκετά δείγματα από το ταλέντο του ακόμα και με αντιπάλους μεγαλύτεροι σε ηλικία από εκείνον.

Μετά από 20 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου με έξι γκολ και πέντε ασίστ, ο Καρέτσας προετοιμάστηκε για το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα. Συνολικά βρέθηκε εννιά φορές σε αποστολή ενώ έχει γίνει μόνιμο μέλος στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Με το σκορ στο 4-1 κόντρα στην Σερκλ Μπριζ και με την ήττα να φαίνεται αναπόφευκτη, ο 45χρονος προπονητής έριξε στο ματς τον Ελληνοβέλγο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έπαιξε για συνολικά 11 λεπτά. Λίγο πριν τον ρίξει στην αναμέτρηση, ο Βράνκεν φαίνεται να δίνει κάποιες οδηγίες στον Καρέτσα και να του τονώνει το ηθικό.

Ο Βέλγος προπονητής είπε στον 16χρονο ποδοσφαιριστή ότι γνωρίζει πως δεν έχει πάρει λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα ωστόσο του έδωσε την πλήρη ελευθερία κινήσεων, λέγοντας του χαρακτηριστικά: «όταν πάρεις την μπάλα, κάνε αυτό που νομίζεις εσύ». Άλλωστε και στις προπονήσεις, ο Βράνκεν δουλεύει πολύ πάνω στο ταλέντο του και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη του νεαρού ποδοσφαιριστή.

«Αν θα φανταζόμουν διαφορετικά το ντεμπούτο μου; Λοιπόν, στην πραγματικότητα, ναι. Δεν είναι ιδανικό να μπαίνεις όταν είσαι 4-1 πίσω στο σκορ. Αλλά ένα ντεμπούτο παραμένει ντεμπούτο, αυτή είναι μια πολύ ωραία στιγμή για μένα».

Ένα παιδί μόλις 16 ετών που έκανε το ντεμπούτο του σε πρώτη κατηγορία Βελγίου φορώντας τα χρώματα της Γκενκ, της ομάδας που έχει περάσει το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του ποδοσφαιρικά μέχρι σήμερα.

Σίγουρα, η στιγμή που πάτησε στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι για πάντα ανεξίτηλη στο μυαλό του, ωστόσο αυτό αποτελεί απλά την αρχή για τον 16χρονο μεσοεπιθετικό. Αυτό καθρεφτίζεται στα λόγια του: «Τι ακολουθεί; Όλα τα λεπτά παιχνιδιού που παίρνω θα είναι ακόμα ένα μπόνους για εμένα».

Πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος. Όπως είναι λογικό, δεν γίνεται να κριθεί μετά από μόλις 11 λεπτά σε ένα παιχνίδι που είχε πάρει την τελική του μορφή, όμως και πάλι, ο Καρέτσας πρόλαβε να προσφέρει πράγματα στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα ήταν αλάνθαστος κάνοντας 4/4 επιτυχημένες ενέργειες. Πρόλαβε να κάνει τρεις πάσες (3/3), είχε μία επιτυχημένη ντρίμπλα ενώ οι κινήσεις του πρόσφεραν λύσεις στους συμπαίκτες του για να προωθήσουν την μπάλα στο επιθετικό μισό, παίρνοντας την μπάλα τρεις φορές.

KONSTANTINOS KARETSAS 🇧🇪🇬🇷(2007) ALSO MADE THIS SENSATIONAL ASSIST ON HIS PROFESSIONAL DEBUT!!!pic.twitter.com/fEYLZF8Mmq