Το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γκενκ πραγματοποίησε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ο 16χρονος μεσοεπιθετικός ελληνικής καταγωγής, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο βελγικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον 16χρονο -ελληνικής καταγωγής- αστέρα της Γκενκ.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ο Καρέτσας έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γκενκ, απέναντι στην Σερκλ Μπριζ. Ο 16χρονος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 88ο λεπτό του αγώνα, σε μια βραδιά που θα του μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του.

