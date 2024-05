Ο Λιονέλ Μέσι έχει συνεισφέρει σε πάνω από 1200 γκολ και καταγράφει ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Μετά τις 5 ασίστ και το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της Ίντερ Μαϊάμι επί των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλ, ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία!

Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος πρώτος στην ιστορία που φτάνει έχει συμμετοχή σε πάνω από 1200 γκολ! Ο για πολλούς κορυφαίος παίκτης του κόσμου έχει σκοράρει 833 γκολ και έχει μοιράσει 372 ασίστ. Ο λογαριασμός του - μέχρι στιγμής λοιπόν γράφει 1205. Και συνεχίζει...

Όσο για τους τίτλους που έχει κατακτήσει;

Θυμίζουμε ότι με την Μπαρτσελόνα κατέκτησε:

Με την Παρί Σεν Ζερμέν

Με την Ίντερ Μαϊάμι

Φυσικά, ο σπουδαιότερος τίτλος του, είναι το Μουντιάλ με την Αργεντινή στα γήπεδα του Κατάρ. Σε ατομικό επίπεδο το τι έχει πετύχει στο ποδόσφαιρο αποτυπώνεται, δε, μέσα από τις 8 Χρυσές Μπάλες που έχει κατακτήσει.

Lionel Messi has became the FIRST player in football HISTORY to exceed 1200 goal contributions.



833 goals and 372 assists in 1058 matches. This is insane. 🐐 pic.twitter.com/EvqdKP6S1s