Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε στη... ζώνη του Σεληνόφωτος, πέτυχε γκολ και... μοίρασε 5 ασίστ, με τον Σουάρες να πετυχαίνει χατ τρικ!

Το πρώτο μέρος του ματς της Ίντερ Μαϊάμι με την Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς έκλεισε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 0-1.

Ωστόσο, στο β' μέρος ο Λιονέλ Μέσι ήταν ασταμάτητος. Αν και νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα από τα πόδια του, ο ίδιος φροντίζει να μας διαψεύδει.

Με 5 ασίστ και ένα γκολ... έκανε σμπαράλια την αντίπαλη άμυνα. Βέβαια, είχε συμπαραστάτη και τον κολλητό του, Λουίς Σουάρες ο οποίος σημείωσε χατ τρικ.

Ετσι, ο Μέσι σε 8 ματς στο MLS έχει ήδη 10 γκολ και γίνεται ο πρώτος παίκτης με διψήφιο αριθμό τερμάτων στο πρωτάθλημα ενώ έχει μοιράσει και 9 ασίστ! Η ομάδα του μ' αυτόν στον αγωνιστικό χώρο έχει 6 νίκες και 2 ισοπαλίες

LUIS SUAREZ HAT TRICK! 🎩



MESSI'S 5TH ASSIST IN THE HALF! 🐐



TAKE A BOW YOU TWO. 👏

In Case you guys Missed, here's all the 5 Assists made by Lionel Messi today 💫pic.twitter.com/kbEEjVgbGm May 5, 2024