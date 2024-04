Ναντ: Η ακαδημία που έβγαλε τον Ντεσάν και τον Καρεμπέ στον δρόμο του Ολυμπιακού

Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο το τελευταίο «εμπόδιο» των Νέων του Ολυμπιακού προς τον μεγάλο τελικό του UEFA Youth League και σας θυμίζει τι έχει προσφέρει από τα... σπλάχνα της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η Ναντ.

Το όνομα της δεν «γεμίζει» τα αυτιά της νέας γενιάς. Όχι άδικα κιόλας, γιατί έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τα χρόνια όπου η Ναντ αποτελούσε μία υπολογίσιμη δύναμη σε Γαλλία και Ευρώπη.

Ένα κλαμπ με πλούσια ιστορία πίσω της και ακαδημίες που «άνθιζαν» κάποιους από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας στη δεκαετία του '90 αλλά και του 2000. Αν και το τελευταίο τρόπαιο του κλαμπ ήταν το 2022 και συγκεκριμένα το Κύπελλο Γαλλίας, η Ναντ κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα πίσω στο 2001.

Το όνομα της έχει πλέον σημαντική θέση στο μυαλό των Ελλήνων οπαδών καθώς η ομάδα της Κ19 είναι το τελευταίο... εμπόδιο της αντίστοιχης του Ολυμπιακού για τον μεγάλο τελικό του UEFA Youth League.

To Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο όλη την ευρωπαϊκή πορεία των «μωρών» του Στεφάν Μορό, τα δυνατά «χαρτιά» αλλά μερικά από τα κορυφαία ονόματα που έβγαλε η συγκεκριμένη ακαδημία.

Η Ναντ βρέθηκε στο Champions League Νέων ως πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα της Κ19 της Γαλλίας και όπως και ο Ολυμπιακός, ξεκίνησε το «ταξίδι» της από τον δρόμο των Πρωταθλητών της διοργάνωσης. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως η διαδικασία των πέναλτι θα είναι ο... σύμμαχος της για τη συνέχεια.

Οι πρωταθλητές σε Πολωνία (Λεχ Πόζναν) και Φινλανδία (Ελσίνκι) ήταν τα εμπόδια που κλήθηκε να περάσει για να βρεθεί στα νοκ-άουτ του UEFA Youth League. Την πρώτη σε 180 λεπτά δεν κατάφερε να την κερδίσει (1-1 στο πρώτο ματς και 0-0 στο δεύτερο) με αποτέλεσμα να... λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Εκεί, με το τελικό 4-2 πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Η Ελσίνκι φάνηκε πιο... βατός αντίπαλος και με το προβάδισμα του 1-0 από το πρώτο παιχνίδι, η Ναντ βρέθηκε στη Φινλανδία χωρίς να θέλει να μετατρέψει σε... θρίλερ την πρόκριση. Τελικά οι Φινλανδοί επικράτησαν με το ίδιο σκορ και η ομάδα του Μορό κλήθηκε να διεκδικήσει την πρόκριση και πάλι από τα έντεκα βήματα. Τη στιγμή που ο Σιμογιόκι έχασε το πέναλτι, οι παίκτες της Ναντ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς καθώς το 4-3 τους χάρισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Από τους ομίλους, η Σεβίλλη ήταν το κλαμπ που βρέθηκε στον δρόμο των Γάλλων, όπου έδωσαν μία τεράστια μάχη για την πρόκριση στους «16». Παρότι το πρώτο ημίχρονο έληξε με το... φτωχό 0-0, η Ναντ κατάφερε σε 15 λεπτά (51'-66') να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα τρεις φορές (!), ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο προς την επόμενη φάση.

Όμως ο ισπανικός σύλλογος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Χρειάστηκε μόλις εννιά λεπτά για να κάνει την ανατροπή (!). Από το 69' μέχρι το 78', ο φωτεινός πίνακας άλλαξε από 3-0 σε 3-3 με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί μετά από μία... ντουζίνα με άστοχες εκτελέσεις, η Ναντ πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση με 3-2 στους «16».

Η μοναδική πρόκριση του γαλλικού συλλόγου χωρίς τη «ρώσικη ρουλέτα» ήταν απέναντι στη Σάλτσμπουργκ. Το γκολ του Γκόμες στο 19' ήταν και αυτό που έκρινε τη μεταξύ τους αναμέτρηση και έστειλε τη Ναντ πάνω στα αστέρια της Κοπεγχάγης για τα προημιτελικά.

Υπό το βλέμμα 20 χιλιάδων οπαδών της, η Ναντ πρόσφερε ένα παιχνίδι-διαφήμιση για τη διοργάνωση. Ένα ματς που τα είχε... όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Παρότι οι Γάλλοι προηγήθηκαν, η Κοπεγχάγη ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 3-1 (!) αλλά και με δέκα παίκτες καθώς αποβλήθηκε στο 38' ο στόπερ Όλσον. Αν και Ασουμανί έχασε πέναλτι στο 45' για να μειώσει σε 2-3, η Ναντ βρήκε τον δρόμο για την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο κάνοντας το 3-3 και στέλνοντας το ματς εκεί που... ήθελε. Στα πέναλτι.

Εκεί διαμορφώθηκε το τελικό 5-4 για τους Γάλλους έπειτα από συνολικά 14 εκτελέσεις και κάπως έτσι η Ναντ έκλεισε εισιτήρια για την Ελβετία και το Final 4 του UEFA Youth League. Με λίγα λόγια, πανηγύρισε συνολικά πέντε προκρίσεις με τις τέσσερις από αυτές να είναι στη διαδικασία των πέναλτι.

Αν κάποιος κοιτάξει την ομάδα που ξεκίνησε τη διοργάνωση με την αποστολή που έχει μαζί του ο Μορό στο Final 4 της Ελβετίας, σίγουρα θα αντιληφθεί τις μεγάλες διαφορές. Ωστόσο δεν σημαίνει πως λείπουν κάποια από τα «διαμάντια» που βοήθησαν αρκετά στην μέχρι τώρα πορεία.

Αρχικά ο Μαλάνγκ Γκόμες. Ο 18χρονος αμυντικός μέσος είναι το βαρύ χαρτί της μεσαίας γραμμής. Ταχύτατος, δυνατός και ικανός στο ψηλό παιχνίδι παρά το ύψος του. Παράλληλα μετράει ήδη πέντε γκολ φέτος σε 31 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και έχει παίξει σε επτά παιχνίδια μέχρι τώρα στο UEFA Youth League.

Μετά πάμε στον 17χρονο εξτρέμ Μπαερεμπά Γκιρασί. Παρότι ακραίος επιθετικός, έχει μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα καθώς έχει βρει 11 φορές τα αντίπαλα δίχτυα σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις αλλά κανένα μέχρι τώρα στο UEFA Youth League με μόλις ασίστ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση

Από την άλλη, ο Εξός Μαφουμπί αποτελεί ένα «κανόνι» για την επιθετική λειτουργία του κλαμπ. Ο 19χρονος φορ μετράει αντίστροφα για να δει το όνομα του για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα αλλά φέτος με τους Νέους τα πηγαίνει περίφημα. Τα 14 γκολ σε 28 παιχνίδια το μαρτυρούν και από αυτά, τα τρία είναι στην ευρωπαϊκή διοργάνωση ενώ έχει και μία ασίστ.

Και φτάνουμε στον 18χρονο φουλ μπακ Ματίς Φιλίπ. Η Ναντ παίζει συνήθως με τριάδα και δύο φουλ μπακ στα άκρα, με τον δεξιοπόδαρο αμυντικό να κουμπώνει άριστα στον συγκεκριμένο ρόλο. Πρόκειται για έναν αρκετά επιθετικό μπακ, κάτι που φαίνεται από τα δύο γκολ και τις τρεις ασίστ που έχει έως τώρα στη σεζόν.

Αν κοιτάξουμε και από την άλλη πλευρά, βέβαια, η Ναντ μετρά αρκετές απουσίες. Πρώτη και βασικότερη του Νάθαν Ζέζε. Ο 19χρονος στόπερ ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και ήδη μετράει 10 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να είναι μόνιμο μέλος εκεί και να αφήνει την Κ19.

Το πρόβλημα του Μορό είναι πως δεν θα έχει στη διάθεση του ακόμα δύο στόπερ. Ο ένας είναι ο Μπαστιέν Μεπιγιού και ο άλλος είναι ο αρχηγός της ομάδας, Έντζο Μονγκό, οι οποίοι συνθέταν την αμυντική τριάδα στα πλάνα του γαλλικού συλλόγου. Η απουσία τους αφήνει με λιγότερες επιλογές τον Μορό αλλά του αλλάζει και το σύστημα με τετράδα στην άμυνα.

Παράλληλα εκτός έμεινε και ο αριστερός εξτρέμ Στρεντέρ Απουά καθώς επιλέχθηκε πριν λίγες εβδομάδες να γίνει και εκείνος μόνιμο μέλος της πρώτης ομάδας, έχοντας μάλιστα ήδη τρεις συμμετοχές στη Ligue 1. Και τέλος, φυσικά μεγάλη απουσία αποτελεί και ο Ντεμέν Ασουμανί. Ο 19χρονος χαφ ήταν ουσιαστικά παντού στη μεσαία γραμμή και είχε κυρίως τον ρόλο του μεσοεπιθετικού.

UEFA Youth League Semi Finals:



🇬🇷 Olympiacos U19

🇫🇷 Nantes U19



🇵🇹 FC Porto U19

🇮🇹 AC Milan U19



Who do you think will advance? pic.twitter.com/Mvoi6fBqum